Dejó la habitación 19 de un motel y olvidó un misterioso objeto abajo de la cama

Una mucama entró a limpiar el cuarto tras la salida de una pareja en la zona oeste de Rosario y se topó con una sorpresa que obligó a llamar de urgencia a la Policía.

La Policía intervino en el hotel alojamiento luego de que una empleada encontrara una pistola de aire comprimido debajo de una cama.

Una empleada de limpieza encontró una pistola de aire comprimido debajo de una cama en el Motel Ciervo Blanco , un hotel alojamiento ubicado en la zona oeste de Rosario , y los encargados del lugar dieron aviso inmediato a la Policía. El episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles, después de que una pareja dejara la habitación 19.

El arma fue detectada cerca de las 5.30, cuando la trabajadora realizaba la limpieza habitual del cuarto. Al revisar debajo de la cama, vio el objeto, lo retiró del lugar y lo llevó hasta la recepción. Allí, los responsables del establecimiento llamaron a las autoridades para que intervinieran.

Personal policial llegó al hotel alojamiento ubicado en Circunvalación al 600 bis y confirmó que se trataba de una pistola de aire comprimido calibre 4,5 , marca Fox, de color negro y con numeración visible. El arma quedó secuestrada y fue trasladada a la Comisaría 17ª para iniciar las actuaciones correspondientes.

La limpieza de una habitación terminó con una intervención policial

El episodio comenzó cuando una empleada del Motel Ciervo Blanco ingresó a la habitación 19 para dejarla en condiciones tras la salida de una pareja que había utilizado el cuarto durante un turno. Como parte de la limpieza, revisó distintos sectores del ambiente y encontró la pistola debajo de la cama.

hotel2 El arma quedó secuestrada y la Justicia intenta determinar quién la dejó en el hotel antes de abandonar la habitación.

La mujer alertó a la recepción y el personal del hotel alojamiento resolvió no manipular más el objeto hasta la llegada de la Policía. La intervención permitió resguardar el arma y registrar formalmente el procedimiento dentro del establecimiento.

De acuerdo con la información publicada por el portal local La Capital, fuentes policiales precisaron que la pistola estaba debajo de la cama y que no trascendió, por el momento, la identidad de las personas que ocuparon la habitación antes del descubrimiento.

Qué tipo de arma secuestró la Policía

Los efectivos que llegaron al hotel constataron que el objeto era una pistola de aire comprimido calibre 4,5, marca Fox, color negro y con numeración visible. Aunque no se trataba de un arma de fuego convencional, su presencia en una habitación de uso privado activó el procedimiento policial.

El arma fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 17ª de Rosario, donde quedó a disposición de la Justicia. La investigación buscará establecer quién la dejó en el lugar, si pertenece a alguna de las personas que ocuparon la habitación y por qué quedó abandonada debajo de la cama.

Hasta ahora no se informaron detenciones ni medidas contra los clientes que estuvieron en el cuarto. Tampoco se difundieron datos sobre una posible denuncia previa vinculada al arma o a algún incidente dentro del motel.