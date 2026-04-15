Denuncian brutal golpiza a una nena en una casa de menores: "Le dijeron que la iban a matar"

La menor de 7 años de edad se encuentra internada y bajo observación. La familia de la victima denunció reiterados episodios de bullying en su contra.

En las últimas horas se conoció un brutal hecho de violencia contra una nena de 7 años que sufrió una golpiza por un grupo de nenas de 11 años de edad. El episodio ocurrió en la Casita de los Niños Padre Carlos Cajade, en la ciudad de La Plata , y la Justicia investiga a las autoridades del lugar.

El pasado jueves al mediodía, según la reconstrucción judicial, un grupo de nenas emboscaron a otra menor en el baño de la casa de menores. En el lugar la víctima, identificada como C . y su hermana mayor asisten antes de ir a la escuela, donde juegan y realizan distintas actividades con otros niños de sus edades.

Allí, la tiraron en el piso y la atacaron a golpes y patadas en su cabeza, espalda y costillas, además de haberle arrancado pelo y dejarla llorando en el suelo con su cara tapada.

Según relató Ximena, la madre de la niña en diálogo con Infobae, su hija ingresó al establecimiento a las 8:30 y fue retirada cerca de las 12:45 por su pareja. Sin embargo, ya presentaba signos extraños: estaba cambiada de ropa, bañada y "rara", sin que nadie advirtiera lo ocurrido.

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La reconstrucción de la golpiza que recibió la menor: cómo se enteraron los padres

El padrastro de ambas fue quien las retiró del establecimiento y también notó cambios en ella. Horas después, la secretaria de la escuela se comunicó con Ximena, a quien le reportó que la menor presentaba dolores de cabeza, vómitos y un cuadro de malestar general.

Rápidamente la mujer terminó su jornada laboral y se dirigió a la escuela para buscar a la menor. Una vez en su casa, le dio un ibuprofeno para que mejorara: tenía 39 grados de fiebre y había vomitado en dos oportunidades.

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La menor hasta ese momento no había comentado nada sobre los golpes que había recibido. Por la tarde, alrededor de las 16:30, la encargada de la Casa de Niños, le informó a través de un mensaje que la menor había sido víctima de un ataque por parte de un grupo de compañeras.

Ximena reveló en diálogo con el mismo medio que "las intimidaciones a su hija dentro del instituto eran reiteradas y constantes". Ximena reveló en diálogo con el mismo medio que "las intimidaciones a su hija dentro del instituto eran reiteradas y constantes".

"La encontraron en el piso del baño de mujeres a C. con la cara tapada y llorando, debido a que otras menores la habrían arrojado al suelo, le propinaron patadas en la espalda, la cabeza, le arrancaron los pelos, mientras otra menor cerraba la puerta del baño", precisaba el mensaje que fue incluído en la denuncia.

"Le iban a meter la cabeza adentro del inodoro y la iban a matar"

Ante la gravedad del caso, la madre la llevó al Hospital de Niños de La Plata, donde se encuentra internada bajo observación debido a la gravedad de los golpes que recibió.

"Le dijeron que le iban a meter la cabeza adentro del inodoro y que la iban a matar", denunció la mujer en su denuncia, sobre lo que dijeron el grupo de niñas a su hija.

El abogado Ignacio Barrio, representante de la familia, cuestionó con dureza el rol del establecimiento y sostuvo que pudo haber existido un "intento de encubrimiento". Es así que se realizó una denuncia penal contra la Casa de Niños del Padre Cajade por omisión de auxilio, abandono de persona y lesiones.

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La causa quedó en manos de la Fiscalía en turno N°7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, que ya tiene identificadas a las presuntas agresoras y trabaja para establecer si hubo negligencia o encubrimiento por parte de las autoridades del hogar.

El caso vuelve a poner en agenda el debate sobre los mecanismos de prevención, control y resguardo en instituciones destinadas a la protección de la niñez.