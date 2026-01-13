Derrumbe en la sala de espera de un centro médico: hay más de 10 heridos

El derrumbe del techo de un centro médico de una obra social en el barrio porteño de Palermo.

Este martes por la mañana un grave incidente alertó al barrio porteño de Palermo , cuando se escucho el derrumbe de la parte del techo de un centro médico perteneciente a una obra social. Como consecuencia del derrumbe, al menos once personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica.

El hecho tuvo lugar en un centro médico de la obra social OSECAC , en Medrano al 1164, entre Cabrera y Gorriti. De acuerdo al reporte del SAME, dos placas de durlock del primer piso se cayeron sobre una sala de espera donde había unas once personas.

Según informaron los Bomberos Voluntarios, cinco mujeres adultas y un hombre mayor fueron atendidos en el lugar por diversas heridas y posteriormente derivados a los hospitales Durand, Fernández y Ramos Mejía. Otras 20 personas fueron atendidas en el lugar y aproximadamente fueron 50 personas las que se auto evacuaron.

Se desplomó el techo de un centro médico:

Entre los heridos por el derrumbe, "no hay víctimas fatales"

En la sede habían alrededor de 40 personas presentes al momento de la caída del cielorraso. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que "no hay víctimas fatales", tras el desplome de la estructura.

A su vez, aseguró que "los heridos están fuera de peligro con traumatismo de cráneo". "Por suerte no hubo menores", dijo, y aclaró que "no se saben las causas", en declaraciones a la prensa.

Valentín, vecino del lugar, detalló en diálogo con TN como fue el derrumbe: "Se escuchó un estruendo, en menos de dos minutos se escuchan las sirenas de Bomberos y el SAME. Era un derrumbe de la parte del primer piso. Al lado hay una obra, que aparentemente hizo vibrar y temblar todo".

centro medico osecac

Al lugar acudieron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y del cuerpo K-9 con perros especializados para situaciones de rescate. Fueron al menos 22 móviles del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires los que se trasladaron al lugar.

La estructura afectada corresponde a un inmueble de planta baja, primer piso y segundo piso, y el colapso generó momentos de extrema tensión entre pacientes, acompañantes y personal de salud que se encontraban en el lugar al momento del derrumbe.

Por el momento, los investigadores iniciaron las pericias para determinar los motivos detrás del desprendimiento. No hay víctimas fatales. Si bien los vecinos señalaban una obra en construcción ubicada en el lugar, bomberos consultados por TN descartaron esa posibilidad.

derrumbe osecac palermo

Los peritos se encuentran trabajando en la evaluación de la estructura y en la identificación de las causas del colapso, mientras seguía la asistencia a los pacientes y la supervisión de la seguridad en la zona.

Las imágenes tomadas en el interior del establecimiento sanitario exponen con claridad el grave daño estructural en la sala de espera. Paneles y perfiles metálicos yacen sobre el piso, mientras cables quedan colgando desde el techo. Como consecuencia del derrumbe, las sillas de espera quedaron parcialmente bloqueadas por los escombros, dejando el espacio inutilizable.