Difunden otro estremecedor video del fatal accidente donde murió la nieta de Cris Morena

mila

De repente, la enorme barcaza, que transportaba una grúa y era empujada por un remolcador, pasó por encima de la pequeña embarcación, según se puede ver en el video difundido por el Miami Herald y el canal CBS4.

Las velas color neón desaparecieron bajo el agua en cuestión de segundos y el velero quedó destruido tras el impacto.

Nuevo video del accidente de la nieta de Cris Morena

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con lo que trascendió hasta el momento, el bote deportivo zarpó el lunes a las 11:15 (hora local) al comando de una instructora de 19 años, con cinco chicos a bordo, de entre siete y 13 años a bordo; entre ellos, Mila.

A raíz de la fuerte colisión con la barcaza, todos los ocupantes del velero cayeron al agua. Mila, hija de Tomás Yankelevich y nieta de Cris Morena, llegó sin vida al hospital, al igual que la nena chilena Erin Ko.

Dos compañeras de ocho y 11 años, permanecen internadas en estado crítico. La instructora y una chica de 12 años están fuera de peligro.

El grupo formaba parte de un campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation, una organización local dedicada a la enseñanza de navegación para chicos.

La Guardia Costera de Estados Unidos tomó intervención en el caso y ya inició una investigación para determinar las causas del accidente.

El capitán Frank Florio de la Guardia Costera confirmó que le hicieron pruebas de alcoholemia y drogas al conductor de la embarcación. “Queremos respuestas y las vamos a encontrar”, sostuvo. Además, buscan establecer si tanto el capitán como la tripulación contaban con las licencias necesarias para operar en la zona.

La estremecedora hipótesis sobre la causa de muerte de Mila Yankelevich

En las últimas horas, comenzó a circulación información difundida por varios periodistas argentinos como Jonatan Viale, donde se confirma cómo habría muerto la pequeña Mila.

mila cris morena

Según precisaron, al aclarar que se trata de información que aún no se dio a conocer de manera oficial, Mila no murió por ahogo, sino por el golpe directo del remolcador sobre su cuerpo. Las imágenes del lugar y los testimonios lo confirman. Sin embargo, lo más preocupante no es el accidente en sí, sino todo lo que lo rodea.

El especialista naval Marcelo Sarpero fue contundente: el velero estaba sobrecargado, los niños no contaban con elementos de protección adecuados para impactos, y la barcaza navegaba sin vigía. Esa última falla, calificada como "gravísima", implicó que nadie estuviera mirando al frente de la embarcación grande para advertir obstáculos. Una de las funciones básicas de cualquier navegación quedó desatendida.