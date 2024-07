Diputada libertaria visitó a Alfredo Astiz sin saber quién era

arrieta2.jpg Lourdes Arrieta, diputada de LLA

"Fue una reunión a la que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock. Y en este tiempo me envalentoné y decidí salir a contar lo que fue", manifestó Arrieta en diálogo con MDZ Radio.

La diputada destacó que "no fue un tour de diputados por el penal a ver represores. A mí se me informó, como a todo el bloque de La Libertad Avanza, que era una visita netamente institucional y humanitaria para conocer las condiciones edilicias y también sanitarias de los internos".

En este sentido, añadió que "nunca supimos que era a la Unidad 31, ni tampoco a ver justamente a los represores. A los cuales repudio completamente y a todo acto de violencia, sobre todo a los delitos de lesa humanidad".

Diputada: "Me insistieron muchísimo"

Enfatizó que nunca le notificaron a quiénes iban a visitar y que la invitación formal fue dirigida al grupo de diputados de La Libertad Avanza. "A mí en lo personal me insistieron muchísimo, así es que creí en la palabra de un colega, que es el diputado de Entre Ríos, Beltrán Benedit, y también creí en la institucionalidad, porque ningún proyecto ni ninguna visita se coloca si no se tiene un visto bueno".

Entre los genocidas que se reunieron con los diputados de La Libertad Avanza estaba Alfredo Astiz, uno de los represores condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Arrieta reconoció haberse reunido con él, pero argumentó que desconocía quién era.

"Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años y yo no sabía los nombres, las caras y no tenía ni idea", intentó justificarse la diputada libertaria.

No obstante, indicó que en un momento de la visita decidió abandonar la reunión. "Nos sentaron a todos los diputados enfrente de ellos y junto con Rocío (Bonacci), que estaba muy incómoda, en un momento decidimos levantarnos e irnos", señaló.

Una diputada desinformada

Consultada acerca de su desconocimiento de la figura de Astiz, la legisladora expresó que "es un tema que no está en mi agenda, que nunca lo estuvo, que no está en mi itinerario de actividades ni siquiera de proyectos. Hubo un juez que dictaminó que tienen que estar ahí y punto. Lo demás se tendrá que ver y hablar con los demás diputados".

A su vez, explicó por qué tardó semanas en salir a aclarar lo sucedido en el penal de Ezeiza. "Junto con la diputada Bonacci tuvimos un momento de mucha angustia, estábamos mal, estábamos en shock, yo en lo personal no entendía nada, hasta que decidí hablar y ponerme a disposición para que se evalúe mi conducta", indicó.