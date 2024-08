Diputados aprueba financiamiento para universidades

"El financiamiento de las universidades y la ampliación de las becas estudiantiles son esenciales para garantizar el acceso y la calidad de la educación superior en Argentina", explicó Osuna. También defendió la ley que asegura la asistencia financiera y la ampliación anual de becas, reforzando el programa PROGRESAR.

Osuna resaltó el valor de la gratuidad impulsada por Juan Domingo Perón y la creación de nuevas universidades durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Subrayó la importancia de mantener y fortalecer un sistema universitario democrático, federal y gratuito. "La educación superior es un derecho inalienable, un derecho humano y un bien social que debe ser defendido", afirmó la diputada.

Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad del Estado en la implementación efectiva de estos recursos y advirtió sobre el riesgo de que las universidades y centros de investigación se paralicen si no se cumplen estas obligaciones.

Por su parte, la diputada radical Danya Tavela expresó que "el ajuste de la economía debe enfocarse en gastos superfluos, como lo que se destina a la SIDE, o lo que ya se ha gastado".

"Lamentablemente, este Congreso, como suele hacer, llega tarde y mal. Tuvimos una marcha el 23 de abril, presentamos muchos proyectos, nos autoboicoteamos para que no salga ninguno, vaya a saber uno por qué, y al final, el conflicto salarial explota justo al inicio del segundo cuatrimestre", señaló Tavela.

La legisladora radical también cuestionó el aumento salarial en todo el Estado nacional, que alcanzó el 50 %, y se preguntó por qué un docente universitario doctorado, titular exclusivo de cátedra, tiene el mismo salario que un jefe de despacho de Diputados. "Si realmente queremos ingresar en la modernidad, debemos abordar y debatir este tema", concluyó.

Finalmente, el diputado de izquierda Christian Castillo manifestó que "mientras los salarios universitarios aumentaron un 80,4 %, la inflación subió un 134,3 %. La pérdida salarial es el doble de lo que ha sufrido la Administración Pública Nacional. Si no damos una respuesta, entraremos en un paro por tiempo indeterminado en las universidades".

Agregó que "discutir financiamiento universitario sin abordar los salarios es no discutir nada. Si no se vota la recuperación salarial y se garantiza que no se pierda hasta fin de año, no perdamos el tiempo".