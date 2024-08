Dólares: Julio fue el peor mes para el Banco Central

Se trata de un mes en el que l as intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado de cambios arrojaron un saldo negativo de u$s181 millones, co nfigurando el peor desempeño mensual desde la asunción presidencial de Javier Milei.

En vistas a la preocupación que genera en ámbitos económicos y financieros, el gobierno procuró enviar señales de tranquilidad y dio a conocer un comunicado luego del encuentro que mantuvieron este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con representantes de las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs).

Caída de los dólares y las reservas

Los funcionarios advirtieron que "esperan que las Reservas Internacionales tengan un piso de incremento de 1200 millones de dólares durante agosto", luego de remarcar que en julio se pagaron u$s2.100 millones en diversos compromisos de deuda, pero que en el mes entrante "los multilaterales le devolverán a la Argentina 1.200 millones", por lo que se cree el Banco Central retomará su posición compradora en el bimestre agosto-septiembre.

luis-caputo.jpg Preocupación para Luis Caputo y todo el sector de economía por la caída de las reservas en dólares.

Más allá de esas previsiones, el BCRA vendió u$s 81 millones este miércoles y cerró el mes con un resultado negativo de u$s181 millones en sus intervenciones en el mercado, en tanto desde el 13 de diciembre (cuando entró en vigencia la devaluación del peso) el saldo es favorable en US$ 16.414 millones.

En el caso de las reservas internacionales, el balance es positivo en u$s 5.479 millones en el mismo lapso, de lo que se desprende que la relación entre reservas y compra de divisas es de 3, 3,38%.

La caída de u$s 2.823 millones en el balance provisorio de julio (el resultado consolidado se dará a conocer el viernes 2 de agosto) representa una merma del 9,04%.

No obstante, los resultados siguen siendo positivos en el acumulado de los primeros siete meses del año, con US$ 3.274 millones (+14,16%). Desde el 13 de diciembre el balance es favorable en US$ 5.479 millones (+26,19%) y desde la asunción de Milei en US$ 5.109 millones (+24%).

En relación con el nivel récord de u$s 77.481 millones del 9 de abril de 2019, la pérdida llega a u$s 51.082 millones (-65,93%).

Los datos indican que con el faltante de dólares es muy difícil que se pueda implementar una salida de los controles cambiarios, aunque en por esto días el gobierno logró baja la brecha cambiaria a un nivel del 40%.