Ejemplar: estaba desempleado, le depositaron un millón de pesos por error y los devolvió

Gisela explicó que cuando dio con un Brian Sánchez, le escribió: “ojalá seas esa buena persona que me devuelva la plata, y sí, era él”.

En su relato, Brian contó: “El jueves, una chica me mandó un mensaje por Instagram, pero no lo abrí. Yo hacía pocos días que me había quedado sin laburo, entonces a mi señora la llaman del banco preguntándole si conocía a un tal Brian Sánchez. Nosotros pensamos que era algo por la liquidación de mi trabajo”.

“Ahí veo el mensaje de Gisela, que me dijo que había transferido a mi cuenta por error. Le tuve que pedir el comprobante porque a mí no me aparecía esa plata. Fui al banco a preguntar y me estaban esperando, para que yo retire ese dinero. Ahí fue cuando les dije que no era mío”, indicó Brian Sánchez, quien vive en la localidad de Ramallo.

El joven fue hasta el banco y firmó “para que la plata vuelva con la dueña. La señora me dijo que ellos nunca tocan nada de la plata, pero que le llamó la atención que en mi cuenta hubiera solo $10. Es una cuenta que yo no uso más porque había tenido un problema, dijo”.