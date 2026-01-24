El FMI tendrá que darle un nuevo waiver a Argentina por no haber comprado dólares

Si el plan del Banco Central de este año tuviera éxito y pudiera comprar unos u$s10.000 millones, todavía estarían faltando unos u$s9.000 millones para alcanzar la meta de diciembre pasado.

El FMI tiene que darle una nueva dispensa a la Argentina por no cumplir la meta de reservas.

En las próximas semanas comenzará la segunda revisión del programa que la Argentina firmó el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . Los funcionarios del organismo con sede en Washington tendrán que apelar a su mejor buena voluntad para darle un waiver al gobierno de Javier Milei y así desembolsar unos u$s1.000 millones.

Y es que al 23 de enero las reservas internacionales en la manera en que son medidas por el FMI estaban en rojo por u$s19.133 millones . A esta altura, deberían estar levemente negativas. Desde allí, el Staff tendrá que hacer un esfuerzo “creativo” para presentar mejor el escenario.

Lo primero que se va a poder decir es que si bien en 2026 están en u$s-19.133 millones, la situación al 31 de diciembre de 2025 era que al BCRA le faltaban u$s-16.943 millones para alcanzar la meta que era de U$S-2.600 millones.

¿Qué quiere decir que las reservas son “negativas”?

Parece un contrasentido decir que las Reservas Internacionales Brutas del BCRA (RIN) están en un nivel récord en la era de Javier Milei, y que al mismo tiempo estén por debajo de las metas del Fondo.

Las RIN se ubican actualmente en u$s45.561 millones, el problema es que son dólares tomados prestados. Unos u$s18.389 millones corresponden a encajes de depósitos en dólares del público. Otros u$s18.702 millones al swap con China y hay otros u$s8.922 millones de otros préstamos.

reservas

Si todos esos préstamos se devolvieran ahora faltarían u$s452 millones. Y si a ellos se suman el bono que entregó el Banco Central a exportadores (Bopreal) por u$s2.308 millones y los u$s346 millones que el Tesoro Nacional tiene depositados, en realidad estarían faltando u$s3.106 millones. Sobre esta última cifra, la Argentina tendría que comprar RIN. Pero estos son números del 2026.

Si se toman los números al 31 de diciembre de 2025, que es lo que corresponde a la auditoria, faltaron comprar u$s16.943 millones.

El BCRA compra reservas

Indudablemente el FMI tendrá que tener muy buena voluntad para darle un perdón al ministro de Economía, Luis Caputo y al presidente del BCRA, Santiago Bausili.

El nivel de descalce es importante. Caputo y Bausili seguramente van a poner sobre la mesa el programa lanzado este año de compra de RIN, que es por unos u$s10.000 millones. Sobre todo porque en enero la situación se agravó en unos u$s2000 millones.

El ritmo de compras de dólares del BCRA promedio es de unos u$s60 millones diarios. A esa velocidad para agosto quedaría a unos u$s9.000 millones de la meta de diciembre.

Es probable que el FMI, entonces, pida un esfuerzo mayor a Bausili. Que en vez de u$s10.000 millones, se aproxime a u$s15.000 millones, por lo cual los u$s4.000 millones restantes quedarían para el 2027. Dicho de otro modo, de seguir la misma política a este ritmo, recién el año próximo Argentina podría tener reservas netas en cero. Hay que tener en cuenta que el nivel óptimo de reservas es un equivalente al 20% del PBI, si se compara con países de la región. Perú, una economía bimonetaria, tiene u$s80.000 millones.

Por qué hay que tener reservas positivas

Argentina hoy depende de la voluntad del gobierno chino que aporta un préstamo de u$s18.000 millones y de que los ahorristas no saquen sus dólares de los bancos, ya que son otros u$s18.000 millones.

Los inversores globales entienden que las RIN de Argentina dependen de que los mercados financieros globales se mantengan tranquilos. Un shock cualquiera y el país podría tener problemas.

Es por ello que tanto el FMI como los bancos de inversión piden a Caputo y a Bausili que tengan dólares propios en la caja, lo que serviría de garantía de repago. Hay que tomar en cuenta que los vencimientos de este año en dólares son u$s14.600 millones. Es decir que si el BCRA hubiera tenido una cifra similar en caja, el vencimiento de enero de este año de u$s4.200, que se pagó con un préstamo de bancos (REPO) y una colocación de un bono de legislación local (Bonar29), se podría haber rolleado en el mercado de capitales internacional a una tasa de interés que es la mitad de la que se pagó del 9% anual.

Es decir, la norma internacional de prudencia indica que si un país cuenta con fondos propios, en caso de una crisis financiera global, su economía se vería menos afectada.