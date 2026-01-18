¿Cumplió la Argentina la meta presupuestaria acordada con el FMI en 2025?

Luis Caputo informó que logró un sobrante de $10,8 billones equivalente a 1,4% del PBI. Si se toma uno de los datos se cumplió pero si se toma el otro no.

El Gobierno logró cumplir la meta cuantitativa establecida de superávit fiscal en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . En 2025 alcanzó los $11,7 billones, mientras que el objetivo era de $10,8 billones.

No obstante, si se mide en términos indicativos, el Ministerio de Economía se quedó un poco corto. Y es que el staff report de julio último, donde hubo algunos cambios s obre las metas originales de febrero, establecía que el superávit tenía que ser equivalente al 1,6% del PBI. El que se logró es del 1,4%.

Este último viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció los datos finales de las cuentas del Sector Público Nacional del año que acaba de terminar, donde destaca que es la primera vez que Argentina tiene dos años seguidos de equilibrio presupuestario desde 2008.

El funcionario no menciona en todo su comunicado distribuido por la red social X, los compromisos asumidos con el organismo multilateral de crédito. Y es que esto va a ser objeto de análisis en la revisión de febrero próximo.

La cautela impera

El gobierno se comportó cauteloso y menos triunfalista que en otros momentos. Un reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explica las razones:_

El 11 de abril se aprobó el nuevo programa con el FMI, habilitando un préstamo de u$s20.000 millones. Sin embargo, hasta noviembre se desembolsaron solamente u$s14.469 millones, restando desembolsar aproximadamente u$s1.000 millones a fines de 2025. Para recibir los próximos desembolsos, el organismo realizará un monitoreo del resultado fiscal del SPN.

Originalmente, en el Staff Report del FMI se detallaron metas indicativas (estimaciones del organismo) y metas estrictas en materia fiscal.

El monitoreo se realizará sobre el resultado fiscal acumulado de 2025, siendo la meta que debía cumplirse para habilitar un desembolso era necesario acumular $9,30 billones de superávit fiscal en septiembre. Sin embargo, en la revisión del 1 de agosto se eliminó la meta de septiembre, mientras que la de diciembre pasó de ser indicativa a estricta, requiriendo acumular $10,88 billones para dicho mes.

En este sentido, hasta noviembre se acumularon $11,77 billones de resultado fiscal, ubicándose $1,25 billones por encima de la meta de diciembre.

De ese modo, cuando en unos 20 días comiencen las tareas de la misión del FMI para la Argentina (todavía no está confirmado si vendrán funcionarios a Buenos Aires o si se hará de manera virtual), uno de los puntos a debatir será si se alcanzaron las metas.

Es de recordar que los objetivos de los programas del FMI, que son de cumplimiento estricto, se fijan en moneda local. Cuando se estableció el superávit de $10,8 billones, el Fondo suponía que la inflación iba a ser unos 10 puntos más baja. Como la inflación fue del 31,5%, el PBI nominal resultó más alto y la meta, en términos relativos, bajó del 1,6% al 1,3%. Al conseguir un 1,4%, Buenos Aires estará en condiciones de pedir un desembolso de u$s1000 millones.