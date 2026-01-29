El Gobierno nacional lleva a cero las retenciones de exportaciones de crudo convencional

Para ello el valor internacional del Brent deberá estar igual o debajo de u$s65 el barril. En caso de que esté por encima se aplicará una alícuota de 8%.

La decisión del gobierno busca revertir el proceso de declino de los yacimientos convencionales.

El Gobierno nacional decidió darle una mano a los desgastados yacimientos de petróleo convencional argentinos , al habilita llevar a cero de retenciones a las exportaciones para cuando el precio internacional del Brent llegue o baje de u$s65 dólares el barril.

Así lo indica un Decreto que lleva el numero 56 firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo.

“La presente medida tiene por objetivo revertir el declino estructural de la producción proveniente de reservorios convencionales , promover las inversiones en dicho sector, dotarlo de una mayor competitividad y continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector hidrocarburífero, uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país”, señala el decreto.

La medida contempla una nueva fijación de lo que se denomina Precio Internacional (PI), nuevo Valor Base (VB) y nuevo Valor de Referencia (VR).

En el primero de pasa de u$s45 por barril a u$s65 y en el segundo pasa de u$s65 a u$s80 el barril. En cuanto al Precio Internacional la Secretaria de Energía fijará valor el ultimo día habil de cada mes, tomando en cuenta el promedio de las ultimas5 ruedas publicadas en el “Platts Crude Marketwire” bajo el encabezado “Futures Settlements”.

Industria del petróleo en Chubut

El consultor Juan José Carbajales, titular de Paspartú, señaló: “Alivio al convencional (áreas maduras). El Gobierno baja las retenciones a la producción de Santa Cruz, Río Negro y (parte de) Neuquén”.

La medida establece también que se cobrará 8% de derecho de exportación que grava la exportación del petróleo crudo convencional, en los casos que el Precio Internacional sea igual o superior al Valor de Referencia.

El impacto del precio del crudo

Cuando el Precio Internacional se ubique entre el Valor de Referencia y el Valor Base se aplicará una fórmula que consiste en: Precio Internacional menos el Valor Base, sobre Valor de Referencia menos Valor Base y al resultado del ese conciente, multiplicarlo por 8%.

El decreto señala ademas que a los efectos de la determinación y control en cada exportación de los volúmenes de petróleo crudo a ser incluidos en el, se utilizará, en cada caso, la proporción (porcentaje) de petróleo crudo convencional en la producción total por área de concesión, de acuerdo a las pautas y procedimientos a definir por la Secretaría de Energía.

pcr mendoza petróleo

Se trata de una medida necesaria para la producción de petróleo convencional argentino, cuyos principales yacimientos están en declinación, lo que implica mayores inversiones para poder seguir en explotación.

La irrupción de Estados Unidos en Venezuela, promoviendo un retorno de ese país a la venta de crudo ha generado una caída de precios, que afecta tanto yacimientos en declino como también a los de no convencional.

Es de recordar que Donald Trump no cree en el cambio climático y es partidario de la explotación de fuentes de energía tradicionales como los hidrocarburos, que desde su perspectiva, son mas baratas que las no convencionales.