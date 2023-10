Live Blog Post

Bregman: "Milei no es un león, es un gatito mimoso del poder económico"

La candidata a presidenta por el Frente de Izquierda y los Trabajadores le respondió a Milei por sus propuestas económicas y dijo que no es un león sino "un gatito mimoso del poder económico".

"Milei llega hasta acá hablando contra 'la casta'. No es casta pero hace alianza con Barrionuevo, no es casta pero le arma la lista Sergio Massa, no es casta pero lleva de vicepresidenta de la casta militar, no es casta pero ya se mudó a un barrio privado como mucho políticos que el critica. Milie es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico", dijo.