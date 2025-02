El SMN emitió un alerta naranja por calor en 7 provincias: cuáles son

Fran - 2025-02-04T082337.888.png

Puede llamar la atención que las temperaturas en los sectores afectados por el alerta no son tan elevadas. Sin embargo, no es el único factor que se tiene en cuenta al momento de emitir un alerta meteorológico. Por ejemplo, en las primeras 5 provincias mencionadas, la humedad superará el 80%, lo que eleva mucho la sensación térmica.

Otros factores que se suelen tener en cuenta para emitir estos alertas son temperaturas previas y pronósticos futuros, las temperaturas medias de cada sector. Los factores que afectan generalmente la sensación térmica son el viento, la humedad y la presión atmosférica (que tiene que ver con la altitud).

En sectores de las provincias ya mencionadas y, además en otras 7 habrá alerta amarilla por calor. Estas zonas son la totalidad del territorio de Salta, toda la provincia de Chaco, todo Formosa, el sur de Corrientes, el norte de Entre Ríos, el este de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y la triple frontera entre Córdoba, San Luis y La Rioja.

Las recomendaciones del SMN ante un alerta naranja por calor

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Alerta amarilla por tormentas

A través del Sistema de Alerta Temprana (SAT), el Servicio Meteorológico emitió una serie de alertas amarillas por tormentas fuertes. En ciertos puntos del país se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Las provincias sujetas a la advertencia serán Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Catamarca.

Frente a esto, se aconseja: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.