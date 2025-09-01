Según el último acuerdo paritario, estos son los salarios de los albañiles –por zona y categoría laboral- en septiembre de 2025 .

El sueldo de un albañil en septiembre 2025: estos son los salarios actualizados de la Uocra

En julio de 2025 , la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) –gremio que nuclea a los albañiles - logró incrementos salariales para los meses de julio -de un 1,1 por ciento, que se aplicó sobre los salarlos básicos vigentes al 30 de junio de 2025 - y de un 1,1 por ciento para el mes de agosto, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2025 . En septiembre de 2025 , ¿cuánto cobra un albañil ?

Cabe recordar que el 11 de julio de 2025 la Uocra selló este acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en septiembre de 2025 oscila entre 3.640 y 10.005 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea. Así quedaron definidos los salarios de septiembre de 2025 :

En julio de 2025, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) logró incrementos salariales.

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.002.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.553.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.680.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.005.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.279.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.753.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.200.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.559.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $3.955.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.384.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.948.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.909.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.640.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.059.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.746.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.280.

Sereno

Sueldo básico mensual: $661.260.

Sueldo básico con adicional por zona B: $736.673.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.105.483.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.322.520.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Construccion Obreros (3).jpg El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en septiembre de 2025 oscila entre 3.640 y 10.005 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea. Claudio Espinoza

En el convenio mencionado más arriba, las partes convinieron que el acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2025 y, en el marco de la negociación colectiva, acordaron crear una Comisión Especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, asumiendo el compromiso de reunirse nuevamente a los efectos de definir los ajustes que correspondan.

Es oportuno señalar que, de acuerdo a un relevamiento publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina), el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó en julio de 2025 un 1,6% mensual, con una variación acumulada del 10,9% en lo que va del año y del 31% interanual.