El trágico final de una pareja que murió abrazada: quiénes eran las víctimas del temporal en Tucumán

Murieron arrastrados por la corriente cuando volvían de un casamiento, sin sus dos pequeños hijos.

Las lluvias intensas en Tucumán expusieron el riesgo de circular en zonas anegadas durante tormentas severas.

El temporal que golpeó a Tucumán este fin de semana tuvo graves complicaciones que derivaron en situaciones extremas y trágicas. Mientras una familia fue ser rescatada con vida tras quedar atrapada dentro de su auto, otra historia terminó de la peor manera: una joven pareja murió arrastrada por la corriente.

El hecho ocurrió en inmediaciones del Camino Viejo a Los Pocitos, a la altura de la Ruta 9, sector donde murieron dos jóvenes que eran pareja. Ambos fueron encontrados sin vida dentro de su auto tras el feroz temporal que azotó a Tucumán.

Los jóvenes eran buscados desde el sábado, luego de perder contacto con sus familiares en medio de la tormenta.

Quiénes eran las víctimas del feroz temporal en Tucumán

Las personas fallecidas fueron Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, una pareja joven con dos hijos pequeños. Entre ellos, un bebé de apenas nueve meses, que al momento del hecho se encontraba al cuidado de una niñera.

Robles trabajaba en la Casa de Gobierno de Tucumán, mientras que Albornoz se desempeñaba en la Caja Popular de Ahorros. Ambos llevaban una vida ligada al ámbito público y eran reconocidos en su entorno cercano.

temporal

La noche del temporal, la pareja regresaba de un casamiento en Tafí Viejo. En medio de la tormenta, decidieron detenerse con su auto, un Nissan Versa, a la espera de que disminuyera la intensidad de la lluvia. Sin embargo, la situación cambió en cuestión de minutos.

La fuerza del agua comenzó a arrastrar el vehículo hasta un canal de riego. El auto terminó volcado y con sus ocupantes atrapados en el interior, sin posibilidad de salir.

El momento crítico y la búsqueda

Tras perder contacto con ellos, familiares y allegados iniciaron una búsqueda desesperada. La falta de respuestas y la imposibilidad de comunicarse con sus teléfonos profundizó la angustia. El operativo incluyó a distintas unidades policiales, bomberos y equipos especializados.

Finalmente, el vehículo fue localizado en una zona anegada, dado vuelta. En su interior estaban los cuerpos de la pareja. Medios locales revelaron un detalle estremecedor, los jóvenes murieron abrazados.

El caso generó un fuerte impacto por las circunstancias y por el contexto en el que ocurrió: una decisión tomada en medio de la tormenta que derivó en una situación imposible de controlar.

La tragedia conmocionó a toda la provincia por el drama familiar que quedó detrás: la pareja era madre y padre de dos pequeños hijos, una nena de 5 años y un bebé de apenas 9 meses, que esa noche habían quedado al cuidado de una niñera mientras ellos salían a disfrutar de una fiesta.

Se salvaron de milagro: el dramático rescate de una familia

En paralelo a esa tragedia, otra escena se desarrolló en la zona del Camino Viejo a Los Pocitos, cerca de la Ruta 9. Allí, una familia quedó atrapada dentro de su auto en un sector completamente inundado.

Temporal Tucumán

El operativo comenzó cuando personas que salían de un salón de fiestas alertaron a la Policía sobre un vehículo atascado en un badén cubierto por agua. Desde el interior, los ocupantes pedían ayuda.

Al llegar, los efectivos encontraron el auto parcialmente sumergido y rodeado por una fuerte correntada del temporal. En medio de la oscuridad, lograron abrir una de las puertas y rescatar a las personas atrapadas. El momento más dramático ocurrió cuando uno de los rescatados advirtió que faltaba un integrante de la familia. El hombre se había bajado para intentar empujar el vehículo y fue arrastrado por el agua.

En una situación límite, logró aferrarse a un árbol y mantenerse con vida. Gracias a su celular, pudo enviar su ubicación. Ese dato resultó clave para organizar un rastrillaje con vecinos, que participaron con linternas y cuerdas.

Finalmente, fue encontrado a unos 40 metros río abajo y rescatado en una maniobra de alto riesgo. Todas las personas recibieron atención médica y se confirmó que estaban fuera de peligro.