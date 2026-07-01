Las trabajadoras de casas particulares tendrán el último aumento del acuerdo cuatrimestral 2026 , algo que impactará en todas las categorías.

Empleadas domésticas con nuevo salario en julio 2026: cuánto cobran ahora por 6 horas de trabajo

Las empleadas domésticas debidamente registradas de todo el país recibirán en julio 2026 el último aumento previsto en el acuerdo cuatrimestral que abarcó el período abril-julio de este año. Esto impactará directamente en las remuneraciones por hora y por mes , así como también en quienes cumplan jornadas laborales de seis horas diarias.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) estableció subas escalonadas y acumulativas:

Además, definió que la suma no remunerativa de hasta $20.000 , según la cantidad de horas trabajadas, se incorpore al básico en un 50% en abril y el restante 50% en julio. Y elevó del 30% al 31% el adicional sobre el salario mínimo que se cobra por zona desfavorable .

Empleadas domésticas: sueldo por 6 horas en julio 2016

Las empleadas de casas particulares que cumplan jornadas de seis horas completarán una semana de trabajo de 30 horas, superando el umbral de 24 horas previsto por la ley. De esta manera, los empleadores estarán obligados a abandonar el pago por hora simple y tendrán que calcular un proporcional basado en el sueldo básico mensual.

Empleadas domésticas. Las empleadas domésticas cobrarán el último tramo del acuerdo paritario de abril a julio.

De esta manera, así quedarán las remuneraciones de todas las categorías bajo este régimen:

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $532.652,4 mensuales

Sin retiro: $579.495,6 mensuales

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $506.790 mensuales

Sin retiro: $551.661,6 mensuales

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

Sin retiro: $479.574 mensuales

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $479.574 mensuales

Sin retiro: $532.303,2 mensuales

Quinta categoría - personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro: $448.046,4 mensuales

Sin retiro: $479.574 mensuales

Los sueldos de las empleadas domésticas por hora y mes en julio 2026

Con el aumento de 1,4% correspondiente a julio 2026, estos serán los sueldos mínimos de todas las categorías en el sexto mes del año por hora y por mes (48 horas semanales):

Primera categoría - supervisor/a:

Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 por mes

Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales

Segunda categoría - personal para tareas específicas:

Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 por mes

Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales

Tercera categoría - caseros:

$3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 por mes

Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales

Quinta categoría - personal para tareas generales:

Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 por mes

Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales

Un hombre tendrá que pagar una altísima suma a su exmujer por realizar las labores domésticas.jpg Las empleadas domésticas se dividen por categorías según el trabajo que cumplan.

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

Las trabajadoras de casas particulares que prestan servicios en zonas desfavorables, como La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Carmen de Patagones, continúan percibiendo el adicional del 31% en cada categoría.

Además, las empleadas de todo el país tienen un plus por antigüedad. Este beneficio, que se implementa desde septiembre de 20220, representa un 1% por cada año trabajado sobre el salario mensual. Por último, las personas que requieran un título o certificación profesional para desempeñar sus funciones cuentan con un extra del 25% sobre el salario mínimo.