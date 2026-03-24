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en vivo Buenos Aires LA MAÑANA | NEUQUEN - 24 de marzo de 2026 - 14:57

EN VIVO | La marcha por el 24 de marzo reúne a diversas organizaciones en el país

A 50 años del golpe de Estado, organizaciones y espacios políticos serán parte de las manifestaciones en el país. El acto central será a las 16 en Plaza de Mayo.

La marcha por el 24 de marzo reúne a diversas organizaciones en el país

La marcha por el 24 de marzo reúne a diversas organizaciones en el país

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A 50 años del golpe militar y al igual que cada 24 de marzo, distintas organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas y movimientos sociales y autoconvocados se movilizarán en todo el país en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El acto central por el Día de la Memoria se desarrolla en la Plaza de Mayo y se espera que sea una jornada que reúna a miles de ciudadanos. La jornada tendrá su momento culminante a las 16.30, con la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos.

A pocas horas del inicio del evento principal, el espacio frente a la Casa Rosada comenzó a colmarse. La Cámpora fue una de las agrupaciones que a primera hora se movilizó, con una caravana de 16 kilómetros y, este año, sumó como punto la casa de Cristina Fernández de Kirchner.

Embed - Marchas por el 24 de Marzo, en vivo: el minuto a minuto a 50 años del golpe

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"Esta historia no se cierra hasta encontrar al último de los nietos robados por la dictadura"

Una multitud se acercó este martes a las inmediaciones de Casa Rosada para conmemorar el día de la Memoria, Verdad y Justicia. Minutos más tarde de los previsto, organizaciones sociales y de Derechos Humanos comenzaron con la lectura de un documento.

"Esta historia no se cierra hasta encontrar al último de los nietos robados por la dictadura", aseguraron. "Qué digan dónde están", exigieron.

"La dictadura nos robó de nuestras familias, como un botín de guerra. Nos quisieron condenar a olvidar nuestros orígenes y nuestra historia", expresaron en la lectura.

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Sergio Massa, lejos de Máximo y Axel Kicillof, presente en la marcha con la columa del Frente Renovador

El ex ministro de Economía se hizo presente en esta nueva movilización en el 50° aniversario del golpe de Estado. Desde sus redes sociales, el Frente Renovador mostró su participación en la jornada de movilizaciones con el mensaje: "Presentes en las calles, acompañando una vez más la lucha por la memoria, la verdad y la justicia".

massa

El espacio político remarcó la importancia de sostener el compromiso democrático y la persistencia del recuerdo colectivo al afirmar: “Porque hay heridas que no se olvidan, y una historia que nos une en el compromiso con la democracia".

La publicación concluyó con la consigna: "Nunca más".

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Cristina volvió a salir al balcón

La expresidenta se asomó nuevamente a su balcón para saludar a la militancia. Entre cánticos contra Milei y vitoreos por "Cristina Presidenta”, la titular del PJ compartió, desde su domicilio en San José 1111, un momento con la militancia que se acerca a pedir por su liberación.

Los militantes se enardecieron cuando la expresidenta descolgó el pañuelo blanco que adornaba su balcón y lo tiró hacia abajo como un regalo a sus seguidores.

cristina dia de la memoria
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“La violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo que, a 50 años del Golpe de Estado, “hay algo que no se negocia” y es que “la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas”.

“La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo. Defenderlas es una obligación”, expresó Bullrich desde sus redes sociales.

Mientras tanto, el Gobierno difundió un video alusivo al 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 con el que volvió a la carga con la postura oficial de equiparar la violencia cometida desde el Estado con la de las organizaciones guerrilleras de los años ‘70.

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La masiva caravana de La Cámpora desde la ex ESMA a Plaza de Mayo

La columna de la organización que conduce Máximo Kirchner realizó un recorrido de 16 kilómetros, siendo una de las organizaciones que más gente movilizó. Con ditrigentes como Mayra Mendoza a la cabeza o Lucía Cámpora, la organización realiza su tradicional marcha que va desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo.

En esta ocasión, además, pasarán frente a San José 1111 para saludar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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A 50 años del golpe, Alemania y Francia lanzaron un fuerte mensaje

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, representantes de la Unión Europea y embajadores de los países miembros visitaron el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado.

En el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una ofrenda floral en homenaje a las víctimas de la peor época en la historia argentina.

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Estela de Carlotto: “Es el recuerdo de algo que no tiene que volver a pasar”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó este martes que el 24 de marzo es una fecha que sirve como “el recuerdo de algo que no tiene que volver a pasar”, en alusión al golpe de Estado de 1976 que se conmemora hoy con actos en todo el país.

Carlotto, quien será oradora esta tarde del acto central en la Plaza de Mayo, sostuvo que “una dictadura es violencia y es una vergüenza para el país”, al tiempo que reivindicó la lucha de los organismos de Derechos Humanos para que desde 1983 Argentina tenga “una democracia con el voto de la gente”.

estela de carlotto

Además, recordó que “las abuelas siguen trabajando como siempre” para encontrar a alrededor de 300 bebés apropiados por los grupos de tareas de la dictadura, aunque lamentó que hoy lo hagan “sin ayuda del Estado” y destacó: “Igual hay gente muy buena que nos ayuda a seguir adelante”.

“Abuelas quedamos dos, la vicepresidenta y yo”, señaló aludiendo a Buscarita Navarro de Roa, pero aclaró que el resto de quienes integran la organización hoy en día “son todos nietos encontrados y hermanos” y añadió: “Abuelas va a seguir siempre para encontrar a los que buscamos hace tantos años”.

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