EN VIVO | La marcha por el 24 de marzo reúne a diversas organizaciones en el país

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"Esta historia no se cierra hasta encontrar al último de los nietos robados por la dictadura"

Una multitud se acercó este martes a las inmediaciones de Casa Rosada para conmemorar el día de la Memoria, Verdad y Justicia. Minutos más tarde de los previsto, organizaciones sociales y de Derechos Humanos comenzaron con la lectura de un documento.

"Esta historia no se cierra hasta encontrar al último de los nietos robados por la dictadura", aseguraron. "Qué digan dónde están", exigieron.

"La dictadura nos robó de nuestras familias, como un botín de guerra. Nos quisieron condenar a olvidar nuestros orígenes y nuestra historia", expresaron en la lectura.