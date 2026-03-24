EN VIVO | La marcha por el 24 de marzo reúne a diversas organizaciones en el país

A 50 años del golpe militar y al igual que cada 24 de marzo, distintas organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas y movimientos sociales y autoconvocados se movilizarán en todo el país en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
"Esta historia no se cierra hasta encontrar al último de los nietos robados por la dictadura"
Una multitud se acercó este martes a las inmediaciones de Casa Rosada para conmemorar el día de la Memoria, Verdad y Justicia. Minutos más tarde de los previsto, organizaciones sociales y de Derechos Humanos comenzaron con la lectura de un documento.
"Esta historia no se cierra hasta encontrar al último de los nietos robados por la dictadura", aseguraron. "Qué digan dónde están", exigieron.
"La dictadura nos robó de nuestras familias, como un botín de guerra. Nos quisieron condenar a olvidar nuestros orígenes y nuestra historia", expresaron en la lectura.
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