A 50 años del golpe de Estado, Isabel Perón rompió el silencio

A medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, se difundió un breve mensaje de la exmandataria desde Madrid.

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 , la expresidenta María Estela Martínez de Perón reapareció públicamente con un mensaje breve enviado desde Madrid, donde reside desde su salida definitiva del país. Se trata de su primera manifestación pública en décadas.

La publicación salió en la antesala de un nuevo aniversario de la irrupción de la última dictadura cívico-militar en Argentina y es la primera aparición pública en más de cuatro décadas para la mandataria derrocada de aquel momento.

En un breve video Isabel afirmó: “Me alegro mucho que extrañen los viejos tiempos” y sostuvo que “recuerda con mucho cariño a los argentinos”. Desde su radicación en España, Isabel Perón evitó participar del debate político y se negó a brindar entrevistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2036125903357346077?s=20&partner=&hide_thread=false "Me alegro mucho de que extrañen los viejos tiempos"



El mensaje a los argentinos de Isabel Perón a 50 años del golpe de Estado. pic.twitter.com/vxeM7YfMzL — Corta (@somoscorta) March 23, 2026

El derrocamiento de Isabel Perón

Isabel Perón fue derrocada el 24 de marzo de 1976 por las Fuerzas Armadas. En las primeras horas de esa madrugada, María Estela Martínez de Perón se subió al helicóptero en la Casa Rosada, para trasladarse a la quinta de Olivos, pero el vuelo se desvió a Aeroparque, supuestamente por cuestiones técnicas.

Allí, tras el aterrizaje, su custodia fue reducida por agentes del Ejército e Isabel trasladada a la residencia El Messidor, en Villa La Angostura, en el avión presidencial. Tras eso, permaneció bajo custodia en distintos lugares del país durante varios años, sin proceso judicial.

Había asumido la presidencia el 1 de julio de 1974, tras la muerte de Juan Domingo Perón. La fórmula Perón-Perón había ganado las elecciones de 1973 con el 62% de los votos. Tras recuperar la libertad, Isabel Perón se radicó en España. Desde entonces mantuvo un perfil público bajo y sin intervenciones en la vida política argentina.

Su anterior aparición pública

El 17 de octubre de 2024, la vicepresidenta Victoria Villarruel homenajeó a Isabel Martínez de Perón. La titular del Senado compartió fotos de un encuentro que mantuvo con la exmandataria en Madrid, en el marco de la celebración del Día de la Lealtad Peronista.

"Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida", publicó Victoria Villarruel en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1846977549739479386?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1846977549739479386%7Ctwgr%5Ecca81cbacbaeb019abe3c077de5450d5937318b0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fpais%2Fvictoria-villarruel-homenajeo-isabel-peron-el-dia-la-lealtad-peronista-n1149734&partner=&hide_thread=false Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida.



En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura pic.twitter.com/NA7Aw6k1DT — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 17, 2024

En las fotos se las ve a ambas distendidas en un encuentro informal, en el que posan con obsequios personales de "Isabelita" y se toman de las manos.

Según indicaron en aquel momento, Victoria Villarruel se comunicó con Martínez, quien aceptó inmediatamente el encuentro. "En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura", destacó la vicepresidenta, en una publicación.