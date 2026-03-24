El video del Gobierno por el 24 de marzo que genera polémica: "Las víctimas que quieren esconder"

A través de redes sociales, el gobierno de Javier Milei publicó el video institucional a 50 años del golpe de Estado. "Sin ocultar información de un lado y del otro", indicaron.

A 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, el Gobierno nacional preparó un nuevo mensaje para difundir este 24 de marzo, en el marco del día de la Memoria, Verdad y Justicia.

En las últimas horas del lunes, a través de redes sociales, se había publicado un anticipo de un video institucional con el objetivo de reforzar su posicionamiento que apunta a instalar la idea de una "memoria completa". La producción de esta pieza audiovisual está a cargo del director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreiras, y del cineasta Santiago Oria, ambos cercanos al presidente Javier Milei .

El fragmento incluye testimonios que refuerzan la idea de revisión del pasado reciente. La primera voz que aparece es la de Miriam Fernández, nieta apropiada durante la dictadura militar y quien recuperó su identidad en 2017. “Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera ”, sostuvo en el adelanto.

Al comienzo del video que dura alrededor de 1 hora y 15 minutos, fude denominado "Las víctimas que quisieron esconder". "La historia debe conocerse en su totalidad, cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación", enfatiza al comienzo el video.

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Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras.



VIDEO COMPLETO MAÑANA A LAS 9:00 HS, POR YOUTUBE Y X. pic.twitter.com/mMuXCJ07HW — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026

Este nuevo video va en línea con los anteriores, en los que el oficialismo tomó posición sobre la fecha de la última dictadura militar. En 2025, el encargado de protagonizar el mensaje fue el politólogo Agustín Laje, quien en un video cuestionó la cifra de 30 mil desaparecidos sostenida por organismos de derechos humanos.

A través de la cuenta de YouTube de la Casa Rosada se publicó el video para "conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras".

Embed - Las víctimas que quisieron esconder | Día de la Memoria. Completa.

Testimonios que remarcan el mensaje del Gobierno

Esa posición de conocer "ambos lados de la historia" también fue expresada por el propio presidente, quien ha señalado en reiteradas oportunidades su rechazo a lo que define como una "visión parcial" de la historia, y ha reivindicado la necesidad de incorporar otras interpretaciones sobre el período.

El adelanto suma luego la voz de uno de los hijos del coronel Argentino del Valle Larrabure. Según relató, su padre "se desempeñaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos en 1974 cuando una noche fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)".

video gobierno 24 de marzo (1)

"De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año, 372 días", señaló sobre aquellos días de cautiverio. A partir de ese caso, el testimonio plantea la necesidad de una instancia superadora: "Es el momento de convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos".

Este nuevo recorte que se promueve desde el gobierno nacional se conocerá en un contexto de movilizaciones masivas de organismos de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos a lo largo del país, que volverán a marchar en este nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976.

Por otro lado, desde la Conferencia Episcopal Argentina llamó en las últimas horas a construir una "memoria íntegra", al tiempo que reafirmó el consenso democrático con el tradicional "Nunca Más".