Encontraron atada a la mujer que desapareció luego de concretar una cita por facebook

Era intensamente buscada desde el domingo, luego de que su familia realizará la denuncia por desaparición. Fue encontrada viva en la localidad de La Cumbre.

La mujer que era intensamente buscada apareció con vida en un domicilio de La Cumbre.

La desesperada búsqueda de Tania Suárez , la mujer de 35 años que había desaparecido en Córdoba después de asistir a una cita con un hombre al que conoció por Facebook, dio un giro inesperado. Este martes, las autoridades judiciales confirmaron que fue encontrada viva en un domicilio de las sierras .

El operativo para dar con su paradero comenzó luego de que su familia perdiera contacto con ella el domingo por la noche. Tras no poder contactar con la mujer, presentaron la denuncia ante la Justicia y comenzó una investigación para reconstruir sus últimos movimientos, teniendo en cuenta la versión de que se había dirigido al Parque Sarmiento.

En medio de los temores ante un trágico final, esta tarde se conoció la noticia , mientras se realizaba una marcha pidiendo por su aparición con vida.

La mujer, que es mamá de cuatro hijos, fue hallada atada en la localidad cordobesa de La Cumbre. Rápidamente, fue trasladada al Hospital Oscar Vignaroli para someterla a estudios médicos. En diablo con el noticiero de Telenoche, el comisario Darío Bravo confirmó que Tania “permanecía en el hospital y luego será derivada al Polo de la Mujer para avanzar con las actuaciones correspondientes”.

hospital la cumbre

Según la información difundida, el hallazgo se produjo a una cuadra del cuartel de bomberos alrededor de las 17:30. Gracias al aviso de unos vecinos que alertaron, Tania fue encontrada atada de pies y manos sobre el suelo.

“Estaba muy perdida, atada de pies y manos en el suelo. Como si hubiera sido descartada desde un vehículo en el momento que más llovía”, señalaron las autoridades.

¿Cómo sigue la investigación?

Luego de la aparición con vida de Tania, la justicia investiga las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Según se supo, habría una instalada en el cuartel de bomberos y otra en la Plaza 25 de Mayo, ubicada a pocos metros del lugar donde fue encontrada.

El intendente de la localidad, Pablo Alicio se hizo presente en el hospital para conocer el estado de salud de la mujer y declaró que “el municipio puso todos los recursos a disposición para asistir y contener a Tania”.

El encuentro

El último contacto de la mujer, ocurrió durante la noche del domingo, luego de encontrarse en la Plaza Sarmiento de la ciudad de Córdoba con un hombre que había conocido por redes sociales. Según los chats aportados por su familia, Tania había manifestado a su hija y su hermana cierta incomodidad al conocer al sujeto personalmente.

Al llegar, habría notado que la persona que asistió a la cita no era la misma que aparecía en las fotos de la aplicación, por lo que decidió escribirle a su familia. La hermana de la mujer, Brisa, relató a Cadena 3 que “le daba asco, que no era el de la foto. Después apareció un amigo de él y supuestamente la llevaban a su casa”.

Con el paso de los minutos, las respuestas se volvieron breves y confusas. “Para mí ya no era ella la que contestaba”, afirmó. En el último mensaje mencionó que estaba cenando en un carro con los dos sujetos. Luego de esto, el celular se apagó y quedó inactivo.