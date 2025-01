Estas son indiscutiblemente las 10 mejores series de la historia

Por otro lado, en 2016, la revista Rolling Stone argentina publicó una edición especial, cuya portada fue titulada las 100 mejores series de la historia.

El artículo se basó en una encuesta llevada a cabo entre actores, escritores, productores y críticos en Estados Unidos. Originalmente denominada los 100 mejores programas de TV de la historia, esa encuesta también sirvió como base para destacar a las principales series.

Según aquel relevamiento, entre los 10 mejores programas de la historia –en sintonía con algunos de las títulos mencionados más arriba- se encuentran las series Los Soprano; The Wire; Breaking Bad; Mad Men; Seinfeld; Los Simpson; La dimensión desconocida (además aparecen los programas Saturday Night Live; All in the family y The Daily Show entre los 10 primeros).

En la cima también aparece Los Soprano, que cuenta con un enorme consenso universal para ocupar el primer lugar del ranking. Entre 1999 y 2007, según el periodista especializado Rob Sheffield, “esta saga policial partió en dos la historia de la televisión, iniciando una época dorada en la que, de repente, todo parecía posible”.

Desde 1989, Los Simpson se mantienen en la pantalla con una vigencia asombrosa. Entre 2008 y 2013, Breaking Bad presentó a Walter White, uno de los villanos más memorables de cuánta serie se recuerde. Mad Men (2007-2015) está situada en la Nueva York de los años sesenta y ofrece –en clave de drama- un retrato de personajes imborrables; Game of Thrones (2011-2019) –épica serie de fantasía- está basada en las novelas de George R. R. Martin.

Los Simpson.jpg Desde 1989, Los Simpson se mantienen en la pantalla con una vigencia asombrosa.

En tanto, mientras The Wire trata sobre el negocio de la droga en Baltimore; Seinfeld (1989-1998) fue definida como la Gran Comedia Americana. Por su parte, La dimensión desconocida (1959-1964) fue una serie de ciencia ficción en cuyos mejores episodios se buscaba lo extraño en lo cotidiano; en tanto que Yo amo a Lucy (1951-1957) se reveló como una comedia impactante en todo el mundo y Lost (2004-2010) es tan enigmática como única.