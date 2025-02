Esto te da de ganancia Mercado Pago por invertir 100 mil pesos en febrero 2025

En la actualidad, no son pocos los ahorristas que consideran que una inversión en un plazo fijo en pesos ya no es redituable o satisfactoria. Es que la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones on line a 30 días cayó a un promedio del 26 por ciento. Una de las alternativas a la hora de hacer una inversión son las billeteras virtuales. ¿Cuánto te da Mercado Pago por invertir 100 mil pesos en 2025?