Explotó un celular gamer y se desató un incendio: un adolescente con graves quemaduras

El joven está internado con el 60% de su cuerpo quemado. Los detalles del dramático accidente. IMÁGENES SENSIBLES.

"Él tiene sus quemaduras en la cara y el pecho porque atravesó el fuego", relató su madre.

Un dramático accidente sufrió un adolescente de 16 años oriundo de Córdoba. La inesperada explosión de la batería de su celular gamer desató un voraz incendio. El joven terminó con el 60% de su cuerpo quemado y se encuentra internado en el Hospital Córdoba. El hecho ocurrió los primeros días de enero.

Benjamín había dejado apoyado el teléfono que le habían regalado sus padres hace siete meses sobre una mesa de trabajo y enchufado. Minutos después, mientras limpiaba el patio de su casa , explotó el dispositivo Nubia Neo 2 Gamer , que paradójicamente está diseñado con sistemas de refrigeración especiales para uso intensivo.

En ese marco, una chispa alcanzó un bidón de thinner que se encontraba en el lugar y provocó una rápida propagación del fuego, según consignó A24.

El celular de origen chino está diseñado específicamente para el gaming. Este equipo se destaca en el mercado por su estética robusta y funciones avanzadas para jugadores, como gatillos laterales táctiles y el sistema Game Space 2.0 para optimizar el rendimiento.

Desde el punto de vista técnico, el dispositivo cuenta con un sistema de disipación multicapa que utiliza materiales térmicos superconductores para cubrir componentes críticos y mejorar la eficiencia del calor.

El relato de la familia del adolescente que está internado con graves quemaduras

"Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego", contó Eugenia, su madre, a Cadena 3. Ante esa escena envuelta de dramatismo y pese a que parte del líquido inflamable había caído en uno de sus brazos, el adolescente evitó respirar, se tapó la cara y se dirigió hacia adentro del hogar para pedir ayuda.

"Él tiene sus quemaduras más bien en la parte de la cara y el pecho porque atravesó el fuego. No respiró cuando lo cruzó. Por eso sus vías respiratorias están bien. También el riñón y el corazón", detalló la mujer.

El servicio de emergencias 107 lo trasladó de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba, donde inicialmente se diagnosticó que presentaba quemaduras en el 40% del cuerpo. Sin embargo, tras las primeras intervenciones quirúrgicas, los médicos constataron que el alcance real de las heridas ascendía al 60%.

"El primer ingreso a quirófano fue para hacerle una escarectomía y retirar piel muerta para evitar infecciones. Ahí se dieron cuenta de la magnitud total", explicó Eugenia. Debido a que la terapia intensiva del Instituto del Quemado se encuentra en refacción, el adolescente debió ser internado en el Hospital Córdoba. Ambas instituciones trabajan de manera conjunta en su tratamiento.

"La semana pasada le hicieron los raspajes para ver cómo están sus heridas. Están tratando de sacarle la gran mayoría de lo que es piel muerta", agregó.

El largo proceso de recuperación

También, en diálogo con Diario Perfil Córdoba, la mujer compartió otra noticia alentadora. "Nos habían dicho que una de las posibilidades era que él perdiera la movilidad del brazo derecho, que fue el más afectado. Sin embargo, en los últimos días mueve los dedos, la muñeca del brazo derecho y lo puede levantar y bajar”.

Benjamín cursa el quinto año en un colegio técnico y es nadador federado. Según los médicos, la internación podría extenderse al menos tres meses, aunque el proceso completo de recuperación demandaría alrededor de cuatro meses, dependiendo de la evolución diaria. "Esto es día a día", dijo Eugenia.

Mientras tanto, la comunidad educativa y vecinos del barrio organizaron una red solidaria para afrontar las pérdidas materiales provocadas por el incendio. Además, el colegio garantizó que el estudiante no perderá el año y contará con acompañamiento psicológico, al igual que su hermana de 11 años, quien presenció el accidente, según informaron medios locales.