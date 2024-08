Fabiola Yañez habló de las amenazas que recibió de Alberto Fernández

Tras la denuncia, Fernández cosechó una serie de repudios desde diferentes sectores de la política argentina, incluso desde el peronismo. Las imágenes de Yañez con el rostro y brazos con moretones, que se difundieron, causó consternación en propios y extraños.

Tamara Pettinato con Alberto Fernández

La expareja de Fernández aseguró: "He cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo". Estas declaraciones hacen referencia al video en Casa de Gobierno con la panelista Tamara Pettinato.

Según la presentación que hizo ante la Justicia Yañez, lo denunció al Fernández por “violencia física” y "terrorismo psicológico".

FABIOLA YAÑEZ- ENTREVISTA.jpg

La entrevista fue en el Hotel Emperador de Madrid, donde aseguró que ante este difícil momento "necesito estar íntegra para mi hijo y durante mucho tiempo en Olivos no lo estuve. Pero hoy me siento más fuerte que nunca”. La exprimera dama sostuvo que se encuentra sola con su hijo y su madre y que no cuenta con personal alguno.

"Tengo miedo"

Remarcó que esta situación de violencia no trascendió por ella. "No salió de mí. Salió a raíz de una causa. Sale del teléfono de otra persona. Yo nunca hubiese hecho una cosa como ésta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción", destacó.

En otra parte de la entrevista, Yañez mencionó que vive con miedo. "Tengo que resguardarme porque tengo miedo. Hoy tengo miedo de volver a mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá? Bueno, por ese miedo y por lo que grabé con quienes firmamos un contrato de confidencialidad", agregó.

Algunas preguntas puntuales, dijo que no podía responder por estar directamente relacionada con la causa. Manifestó que "lo peor fue el último año cuando me voy a vivir a la casa de huéspedes", estando embarazada. Y que se mudó porque era insostenible la situación.

El Ministerio de la Mujer

Una de las partes más significativas de la entrevista es cuando sostiene que no recibió apoyo alguno. "De nadie. Es más, fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso". Afirmó que había recurrido al Ministerio de la Mujer, pero que no tuvo respueta.

"Fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí. Ustedes son testigos de todo lo que se dijo. ¿Cuando salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? Desde el primer día que me empezaron a maltratar, porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años. Solo se dedicaron a hablar de frivolidades y de mentiras".

Denuncia contra el expresidente

Realizó la denuncia por zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, dado que reside actualmente en la capital española. Lo hizo una vez que se dieran a conocer los chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

alberto fernandez y fabiola yanez.jpg

Yañez mencionó ante el magistrado sobre los mensajes telefónicos de Alberto Fernández para amenazarla. Cuando realizó la presentación ante el juez, la exprimera dama aclaró además que su comunicación con el ex mandatario actualmente se mantiene a través de su madre, a los fines de no romper el vínculo con el hijo que comparten.