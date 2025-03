Feriados marzo 2025: cuándo se viene el próximo finde largo y qué queda para el resto del año

En 2025 , marzo presentó una singularidad: los feriados nacionales por Carnaval –que años anteriores cayeron en febrero- tuvieron lugar en el tercer mes del año. Pero estos feriados no son los únicos. ¿Cuándo se viene el próximo finde largo en marzo de 2025 ?

A fines de diciembre de 2024, el Gobierno Nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables correspondientes a 2025. Lo hizo a través del decreto 1027/2024 –que fija los días no laborables con fines turísticos– y la Ley 27.399 –que establece el cronograma de feriados y días no laborables.