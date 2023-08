Giro en la campaña de Massa: prepara un "relato económico"

“Massa va a hacerse cargo de la alta inflación y dirá que la situación es dramática, pero hay que advertir que con ellos (por los postulantes de la oposición) sería mucho peor”, agregan en el entorno del tigrense.

Con el objetivo de llegar al balotaje, Massa buscará desprestigiar los planes económicos de Milei y Bullrich.

En este sentido, el candidato del oficialismo confrontará directamente con la de Milei, haciendo foco en las consecuencias que traerían al país “la dolarización y la flexibilización laboral”, dos cuestiones que en el entorno de Massa aseguran que son “impracticables y nocivas para los trabajadores de clase media y baja”.

“Con un contexto tan difícil tenemos que intentar exponer su relato y contarle al electorado que las ideas de Milei van a representar peores salarios y quita de derechos”, aseguran en Unión por la Patria. Massa intentará hacerlo con un tono combativo pero no de agresión. “La idea es mostrar una discusión madura, no ir en dirección de la chicana”, dicen. “Con un contexto tan difícil tenemos que intentar exponer su relato y contarle al electorado que las ideas de Milei van a representar peores salarios y quita de derechos”, aseguran en Unión por la Patria. Massa intentará hacerlo con un tono combativo pero no de agresión. “La idea es mostrar una discusión madura, no ir en dirección de la chicana”, dicen.

El ministro de Economía también intentará confrontar con las ideas económicas de Bullrich pero en este caso hará énfasis en la idea de que la exministra de Seguridad de Mauricio Macri llevará adelante un ”feroz ajuste”. “La propia Bullrich propone llevar adelante un gobierno austero, que en realidad no es más que ocultar su plan de ajuste y reducción de políticas sociales y desarrollo".

Los jefes de campaña de Massa dicen que la estrategia ya no es ir a buscar al electorado que se ausentó en las PASO sino recuperar a los votantes “peronistas” que apoyaron al candidato de La Libertad Avanza en las primarias.