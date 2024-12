Grave amenaza narco contra Pullaro y Bullrich: "Vamos a dejar muertos por toda la capital"

“La Oficina del Presidente informa que en el día de la fecha el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación han recibido un video de una organización narco terrorista todavía no identificada, amenazando de muerte al Gobernador Pullaro, a la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich y al pueblo argentino”, expresa el comunicado.

“La Oficina del Presidente reafirma su postura de tolerancia cero frente al terrorismo y el crimen organizado. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentar al terrorismo y así garantizar la seguridad de todos los argentinos”, y continúa: "Reafirmamos nuestro compromiso con las fuerzas de seguridad, los miembros del sistema de inteligencia nacional, y nuestras Fuerzas Armadas, que cuentan con todo nuestro apoyo para enfrentar esta amenaza. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y todos los organismos y agencias que deben garantizar la Seguridad Nacional, para encontrar a estos terroristas y llevarlos ante la Justicia.

Finalmente, el comunicado deja claro su posición: “Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley”.

Los tuits en favor en respaldo a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro

El ministro de Defensa, Luis Petri, también a través de la red social, señaló que “En la Argentina del Presidente @JMilei no hay espacio para la violencia armada ni el narcoterrorismo. Si las hacen, las pagan. Toda mi solidaridad con la valiente @PatoBullrich y @maxipullaro. No pasarán!”.

Por su parte, el legislador porteño, Ramiro Marra, publicó el video que envió la banda y escribió: "TODOS SOMOS BULLRICH Y PULLARO. Estos narcos tienen que estar todos presos. Los argentinos los tenemos como enemigos, sepanlo."

El tuitero Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan" también se posicionó a favor de la ministra y el gobernador:

"Unos narcotraficantes rosarinos mandaron este video al ministerio de seguridad de la provincia de Santa Fe, amenazando a la ministra Bullrich y a toda la población argentina con armas de guerra. Solo quiero decir que se le viene la noche al terrorismo en nuestro país. Nunca nos vamos a arrodillar frente a sus amenazas. La Argentina cambió para siempre y los vamos a chocar de FRENTE hasta destruirlos para siempre. Esto no es la narcodictadura del kirchnerismo. No vamos a negociar con el terror JAMÁS. No le tenemos miedo a la muerte", publicó.