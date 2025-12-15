Hasta qué día se puede pagar el aguinaldo en diciembre

La ley estable una fecha límite para abonarlo, pero existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo. Cuál es la fecha límite.

Ya terminando la primera quincena del mes de diciembre, la pregunta de la mayoría de los trabajadores en Argentina es hasta qué día se puede pagar el esperado aguinaldo.

Existe una normativa vigente que fija un límite para el depósito de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario en 2025, que alcanza tanto a empleados en relación de dependencia, como así también a beneficiarios de prestaciones de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Según la ley 23.041 , la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe pagarse sobre el 50% del sueldo más alto que el trabajador haya cobrado entre julio y diciembre . Esto alcanza a trabajadores en relación de dependencia como para quienes trabajan en la administración pública, empresas estatales y mixtas.

Cabe aclarar que si alguien comenzó a trabajar en medio del semestre, o no completó los seis meses, el monto se calcula de forma proporcional al tiempo trabajado.

¿Cuál es la fecha límite para cobrar el aguinaldo?

Según está establecido en la normativa, el aguinaldo de diciembre se puede pagar hasta el 18 de diciembre, que en 2025 cae jueves. Sin embargo, la ley otorga un margen de cuatro días hábiles adicionales, por lo que la fecha tope se extiende hasta miércoles el 24 de diciembre, por lo que el pago debe estar acreditado antes de la Nochebuena.

Este plazo rige para todos los trabajadores en actividad, tanto del sector privado como público.

aguinaldo.jpg

El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual del semestre. Si el trabajador no completó los seis meses, se paga de manera proporcional. La fórmula es simple: (sueldo mensual / 12) x meses trabajados. Por ejemplo, si alguien cobró $100.000 y trabajó seis meses, el cálculo sería (100.000/12) x 6 = $50.000.

En ciertos convenios, como el de comercio, además se consideran los adicionales remunerativos como antigüedad, presentismo, sumas fijas, siempre que sean remunerativos, al momento de calcular la base.

¿Qué pasa si no se paga el aguinaldo antes de la fecha establecida?

Según la normativa, si el empleador no cumple con la fecha límite, el trabajador puede reclamar el pago y exigir los intereses correspondientes por mora. Es importante estar atentos a los plazos y consultar ante cualquier duda.

Quiénes pueden cobrar el aguinaldo

Estas son las personas que pueden cobrar el aguinaldo:

Trabajadores bajo relación de dependencia formal.

Personal de la administración pública, nacional, provincial o municipal, empresas del Estado, organismos descentralizados, empresas estatales o mixtas.

Jubilados y pensionados del sistema correspondiente.

Quedan afuera quienes no tienen relación de dependencia formal. Es decir, muchos monotributistas, trabajadores informales o quienes reciben solo planes sociales.

Jubilados: confirmaron montos con bono más aguinaldo

ANSES anunció los montos actualizados y el calendario de pagos de diciembre para los jubilados y pensionados. Además, informó que habrá un bono destinado a los beneficiarios de sus programas.

anses-jubilados.jpg Nuevo bono extraordinario para jubilados.

En ese sentido, se confirmó el otorgamiento de un bono de $70.000 correspondiente al undécimo mes del año destinado a quienes cobren los haberes mínimos. La medida quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial el 28 de octubre.

Según lo indica la normativa, la finalidad de este pago adicional es "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".

Cómo quedarán las jubilaciones que se cobrarán en diciembre

Con el bono y el pago del Salario Anual Complementario (SAC), la jubilación mínima quedará conformada de la siguiente forma:

- Haber mínimo base: $340.879,59

- Bono extraordinario: $70.000

- Medio aguinaldo (SAC): $170.439,79

El total será de $581.319,38. Este monto es uno de los mayores que reciben las personas que están en la base previsional.