Hay fecha para el pago del aguinaldo a los municipales de Neuquén

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky, dio a conocer la fecha de pago.

La Municipalidad de Neuquén confirmó la fecha de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo , para la totalidad de los trabajadores municipales de Neuquén.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky, anunció en LU5 que el pago se concretará el próximo jueves 18 de diciembre, antes de las Fiestas, al igual que los trabajadores de la administración pública provincial.

Los trabajadores municipales de Neuquén cobraron los sueldos el pasado viernes 28 de noviembre, último día hábil del mes, como es habitual. Se aplicó un incremento salarial del 3%, tal como surgió del acta acuerdo llevado adelante con Sitramune en marzo pasado, con vigencia hasta marzo del año que viene. "Lo hacemos con recursos propios, sin asistencia financiera. Tiene que ver con tener las cuentas ordenadas y superavit financiero, tal como nos ordenó el intendente Mariano Gaido", destacó el funcionario.

Fernando Schpoliansky

Cómo calcular el medio aguinaldo

Para determinar cuánto corresponde cobrar en diciembre, hay varios factores a tener en cuenta. En primer término, se toma el mejor sueldo bruto del semestre, luego se incluyen horas extra y sumas remunerativas, se excluye todo concepto que sea no remunerativo y se aplican los descuentos previstos por ley, tanto para la jubilación como para la obra social. El resultado constituye el aguinaldo neto o "de bolsillo".

En diciembre de 2025, recibirán el Sueldo Anual Complementario los empleados formales en relación de dependencia del sector público y del privado; y aquellos trabajadores que hayan cumplido tareas en algún período del semestre, aún si no alcanzaron a desempeñarse en la función los seis meses completos. En estos casos, los empleadores pagarán un proporcional.

Qué conceptos se incluyen en el aguinaldo y cuáles quedan excluidos

Los componentes que se contemplan dentro del Sueldo Complementario se cuentan:

Sueldo básico

Antigüedad

Presentismo

Comisiones habituales

Horas extra regulares

Adicionales remunerativos propios del convenio

En tanto, los componentes que no forman parte del cálculo del aguinaldo son los siguientes:

Bonos no remunerativos

Premios extraordinarios

Viáticos no remunerativos

Asignaciones familiares

Gratificaciones excepcionales

Cualquier suma que figure como “no remunerativa”

Plata. Diciembre. Bono. Aguinaldo El aguinaldo de diciembre llega unos días antes de las Fiestas de Fin de Año.

Estatales cobran el aguinaldo el mismo día

El Gobierno provincial confirmó que el aguinaldo se pagará el próximo jueves 18 de diciembre, tal como habían adelantado, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Ese día cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

El viernes 28 de noviembre, último día hábil del mes, los empleados públicos de la provincia de Neuquén recibieron el pago de los salarios correspondientes a noviembre.

Se espera que, con los sueldos de enero, reciban otro incremento salarial basado en la actualización trimestral automática por IPC que se había acordado para todo el año 2025.

En octubre, los empleados públicos recibieron el último aumento, que se tradujo en una suba del 6,96%. En enero, cobrarán con una nueva actualización basada en el IPC de los meses octubre, noviembre y diciembre de este año.