Impresionante: estaba en una cafetería y le cayó el vidrio de un balcón en la cabeza

El impactante episodio quedó registrado por cámaras de seguridad. El hombre no murió de milagro, pero terminó inconsciente y con heridas. IMÁGENES SENSIBLES.

Testigos confirmaron que el panel de vidrio se desprendió de uno de los balcones del cuarto piso.

Un impactante episodio se registró en el barrio porteño de Palermo , cuando un hombre que desayunaba en una mesa ubicada sobre la vereda de una cafetería se vio sorprendido por el impacto del vidrio de un balcón que cayó de un cuarto piso y lo golpeó en la cabeza .

Tal como muestran las imágenes tomadas por la cámara de seguridad de un edificio cercano, la víctima recibió el golpe de un blindex que se desprendió de varios metros por encima de él. Según reveló el SAME a La Nación, el hombre sufrió un traumatismo de cráneo y heridas cortantes en la cabeza y en parte del brazo .

La situación podría haberse vuelto una tragedia en cuestión de segundos. La víctima, un hombre de 50 años de edad, fue asistido rápidamente por personal de Emergencias, quienes le diagnosticaron el traumatismo cortante pero sin riesgo de vida.

Tomaba un café y se le cayó el vidrio de un balcón encima

Testigos del lugar confirmaron que el panel de vidrio se desprendió de uno de los balcones del cuarto piso y cayó al vacío hacia el lado de la calle.

"A Pablo tuvieron que darle 20 puntos en la cabeza y tiene tres tendones cortados en el brazo izquierdo. Ahora tendrá que hacer una dura rehabilitación", confirmó un vecino y amigo de la víctima en charla con C5N.

Por cuestiones de seguridad, se retiró otro vidrio del balcón

Poco después, al lugar también se trasladó personal de bomberos de la Ciudad que ingresó al edificio de donde se desprendió el vidrio y retiró un segundo panel de las mismas dimensiones de manera preventiva. Este blindex estaba astillado junto al espacio vacío del que se desprendió.

Con respecto al departamento involucrado, el mismo se encontraba deshabitado, y su propietario se encuentra viviendo en la provincia de Corrientes.

balcon video hombre

Es así que fue el encargado del edificio, quien tenía la llave de ingreso a la unidad, el que les facilitó el acceso a Bomberos. Por el momento, se desconoce si hubo contacto por parte del dueño de la vivienda con la víctima y si se tomó alguna medida legal al respecto.

Tras lo ocurrido, los dueños de la cafetería optaron por poner las mesas en la puerta, pero debajo de un techo y el foco se puso en el edificio y en los endebles balcones y ya comenzaron una investigación para saber si estaban bien colocados o no. Intervino en el caso la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Berstein.

