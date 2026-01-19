Impuesto a las Ganancias: ¿desde cuánto se paga desde el 1° de enero?

Las empresas ya liquidaron los salarios de diciembre en base a las tablas antiguas. Cuando paguen los salarios de enero (en febrero) deberán retener menos.

Los trabajadores solteros sin hijos comenzarán a pagar el Impuesto a las Ganancias desde el 1ro de enero de 2026 con salarios de $2,49 millones, de acuerdo a lo confirmado este lunes por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

ARCA publicó las nuevas categorías y la tabla de deducciones que se tienen que aplicar en el primer semestre de este año, medidas en términos anuales.

De acuerdo con la nueva reglamentación del Impuesto a las Ganancias, tanto categorías y deducciones se ajustan en función de la inflación del semestre anterior. Es decir, que lo que rige entre enero y julio del 2026 se ajusta por el IPC que va de julio a diciembre de 2025.

Como la inflación de ese período fue del 14,29% y el IPC del actual primer semestre se prevé que sea inferior, es posible que en el margen los contribuyentes del impuesto terminen pagando un poco menos.

arca feria fiscal.png

De esta manera se busca cortar el efecto inverso: en las anteriores reglamentaciones del Impuesto a las Ganancias, no se actualizaban automáticamente por inflación, sino por decisión del Ministerio de Economía.

Como los salarios pactados en paritarias subían tratando de evitar el desgaste de la inflación, mientras que las escalas se mantenían congeladas o subían menos que la inflación, el resultado era que cada vez más empleados quedaban alcanzados aun con salarios relativamente bajos.

En función de la inflación del semestre anterior, la escala anual del impuesto correspondiente al primer semestre de 2026 se incrementa 14,29%. El primer tramo, de hasta $2.000.030,09 de ganancia neta imponible acumulada, queda gravado al 5%. A partir de allí, las alícuotas progresivas avanzan por tramos del 9%, 12%, 15%, 19%, 23%, 27% y 31%, hasta alcanzar la alícuota máxima del 35% para ganancias superiores a $60.750.913,96, con un impuesto fijo acumulado previo de $14.672.720,74.

impuesto ganancias generica -VALIDA 1200-

¿Cuánto se paga?

Soltero sin hijos $2.490.038

Soltero con 1 hijo $2.693.944

Soltero con 2 hijos $2.897.850

Soltero con 3 hijos $3.101.756

Casado sin hijos $2.894.368

Casado con 1 hijo $3.098.274

Casado con 2 hijos $3.302.179

Casado con 3 hijos $3.506.085

Por otro lado, las deducciones quedan del siguiente modo:

Las deducciones personales aplicables entre enero y junio de 2026 se ubicarían en $5.151.802,50 para la ganancia no imponible.

En materia de cargas de familia, la deducción por cónyuge ascendería a $4.851.964,66, la deducción por hijo a $2.446.863,48 y por hijo incapacitado para el trabajo a $4.893.726,96.

La deducción especial del artículo 30 inciso c), apartado 1 se incrementa hasta $18.031.308,76, mientras que la prevista para nuevos profesionales y emprendedores alcanza los $20.607.210,01.

A su vez, la deducción especial del artículo 30 inciso c), apartado 2 se eleva a $24.728.652,02, siendo relevante para determinados supuestos de cálculo y para la determinación de la doceava parte computable en las retenciones mensuales, la cual dependerá de las deducciones efectivamente declaradas por cada contribuyente.

Por su lado, Sebastían Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, destacó que “los empleadores ya pueden empezar a actualizar sus sistemas y ampliar las retenciones, considerando las tablas del primer semestre del 2026”.

“Esto es retroactivo al 1ro de enero, de manera que los empleadores que ya pagaron las remuneraciones aplicando las tablas del año pasado tienen que hacer un recálculo en el próximo pago de sueldo que realicen y devolver los importes que hubieran retenido de más”, dijo el contador.