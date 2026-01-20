Insólito: se disfrazaron de tenistas para robar en un edificio y quedaron grabados

El grupo fue sorprendido por una cámara de seguridad del lugar. La vestimenta fue su estrategia para entrar al edificio, intentando no levantar sospechas.

En un video se logra observar cómo aprovecharon que una vivienda estaba deshabitada en ese momento e intentaron forzar la cerradura.

Un inédito robo fue registrado por las cámaras de seguridad de un edificio. Lo que más llamó la atención es que los delincuentes , para no levantar sospechas, fueron vestidos de tenistas y con raqueta en mano.

El episodio ocurrió este fin de semana, cuando dos hombres vestidos con ropa deportiva , raquetas y un bolso de entrenamiento simularon regresar de un partido de tenis para entrar en el edificio de Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires, antes de que se cerrara la puerta de acceso. Una vez dentro, comenzaron a recorrer los pasillos en busca de departamentos vacíos.

En un video que circuló por redes sociales, se logra observar cómo aprovecharon que uno de los departamentos estaba deshabitado en ese momento e intentaron forzar la cerradura . Las imágenes muestran el momento en el que uno de los delincuentes se acercó a la puerta, retrocedió y volvió a intentar acceder por la fuerza a otra unidad que estaba enfrente.

Delincuentes se hicieron pasar por tenistas e intentaron robar en un edificio

La nueva modalidad de los delincuentes para no levantar sospechas

La cámara de seguridad del departamento capturó al delincuente en primer plano. Tras advertir que su cara había quedado registrada, huyó del lugar junto a su cómplice.

"En la zona de Palermo también se registraron casos similares, pero bajo la modalidad de 'falsos turistas'", indicaron vecinos de la zona en diálogo con A24. Se trata de una nueva práctica en la que los delincuentes se camuflan como visitantes o incluso alquilan departamentos para moverse sin levantar sospechas.

"Es hasta cómico ver cómo uno de los delincuentes se agacha y se acerca a la cámara para ver qué estaba pasando. Presumimos que buscaban identificar si era una de esas entradas electrónicas que graban imágenes", dijo el propietario del departamento que intentaron vaciar los falsos tenistas.

"Cuando se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, decidieron irse del lugar. No lograron abrir ninguna puerta, pero quedaron registrados no solo por esa cámara, sino también por otras del pasillo y de la entrada", explicó el vecino.

tenistas delincuentes

El caso generó alarma entre los residentes de la zona y motivó la denuncia policial. Tras el hecho, los propietarios del edificio se dirigieron a la Comisaría Vecinal 12C para radicar la presentación formal.

La causa quedó en manos de la División Robos y Hurtos, que ahora trabaja para identificar a los sospechosos, analizar si cuentan con antecedentes y determinar si se trata de una banda que ya actuó en otros barrios porteños.

Delincuentes disfrazados de policías asaltaron una financiera y escaparon a los tiros

Momentos de tensión se vivieron este lunes en el partido bonaerense de Moreno cuando varios ladrones disfrazados de policías ingresaron a una financiera y cometieron un violento asalto. Tras cometer el delito, los delincuentes escaparon a los tiros, lo que generó pánico entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Desde la Secretaría de Seguridad local confirmaron que no hubo heridos y que los investigadores trabajan para dar con la banda.

El violento robo ocurrió este lunes al mediodía, en el polo empresarial K41, ubicado en el kilómetro 41 del acceso oeste Francisco Álvarez, un edificio que alberga 12 locales comerciales en planta baja, 116 oficinas y más de 200 cocheras privadas.