Javier Milei: "Argentina se convirtió en un país miserable"

Más tarde en la nota Milei retomó esa senda y, respecto al gobierno del expresidente, señaló que "desde mi punto de vista, Macri tenía las ideas correctas pero se rodeó de gente con ideas contrarias. Tiraba para un lado y la gente le tiraba para el otro. Y ahí se caen todos, nos caímos los argentinos. No funcionó. Tenía que ir por el shock y fue por el gradualismo, y eso siempre terminó mal. Y cuando iba a fondo con las reformas, sus socios políticos se la dinamitaban. Nosotros decidimos ir con shock, al hueso. ¿Cuándo se vio que en un mes, un gobierno mande mil reformas estructurales?".

Además, habló de la delegación de facultades y explicó que se debe a que "muchas cosas requieren celeridad y el Parlamento se toma mucho tiempo en una situación complicada. Y en algunas discusiones, algunos defienden intereses espurios".

Respecto a la situación socioeconómica, Milei aseguró que "sé cómo está la gente. El mapa de actividades está todo rojo. Pero te digo algo: el 70% de los argentinos tiene en claro que estamos mal, pero hay algo que es más importante. Cuando mirás las expectativas de acá a los próximos 6 meses, el 20% creía que íbamos a estar mejor. En enero, ese número saltó a 30%. En febrero, saltó a 42%. Después vino el discurso, con lo cual hay poquito tiempo, pero en esos 2 o 3 días para que la gente madurara el discurso, hoy un 47% de los argentinos creen que vamos a estar mejor en 6 meses".

Las fuertes definiciones de Javier Milei

A la hora de hablar de la situación económica, Milei deslizó que "los argentinos están en el fondo del precipicio. Argentina tiene cerca de 50% de pobres, y los jubilados son cerca del 15% de ese total". Sin embargo, Chiche lo interrumpió para decirle que "ese dibujo no lo creo, porque lo hace el INDEC", a lo que el presidente respondió con notoria molestia, afirmando que "así es como se toman las estadísticas".

Sin embargo, su frase más contundente fue cuando afirmó que "Argentina se ha convertido en un país miserable".

"Argentina entró al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo y ahora está en el puesto 140. Creer que se puede corregir de la noche a la mañana es una utopía", indicó en línea con lo afirmado en campaña; al tiempo que marcó que "esta estrategia populista de distorsionar los precios, exacerbar el consumo y castigar los ahorros generó que los salarios pierdan un 80% en relación a lo que teníamos en la época de la convertibilidad".

Sobre los jubilados, xplicó que "el gobierno de Alberto se fue con jubilaciones de 80 dólares; y nosotros estamos pagando bonos de $200 mil, que son 200 dólares".

Durante la entrevista, Gelblung le habló sobre sus constantes afirmaciones de plazos a futuro y cómo iban variando. "Primero el cambio era a 15 años, después dijiste que eran dos años pero la gente no aguantaba uno... ¿En qué momento se empieza a ver el resultado?", preguntó el conductor. Y Milei tomó la palabra para explicar que "una cosa es cuando vos hablás de un proceso de crecimiento, que se miden en intervalos de tiempo grandes. El crecimiento económico es en períodos largos. Argentina si hace las cosas como corresponde, en 35 años podría ser un país desarrollado. Y dos tercios de esa mejora se lograrían en 10, 12 o 15 años".

El enojo de Javier Milei por "los plazos"

Al volver a ser consultado por el tema de los plazos, y el cambio constante de postura, el presidente elevó el tono y marcó que "cuando llegamos enviamos el DNU y enviamos la Ley de Bases, que son mil reformas, algo que no hizo nadie. Eso nos implicaba subir en términos de libertad económica unos 90 puestos. Nos ponía en un sendero de crecimiento".

Chiche volvió a preguntar qué tan rápido iba a ser ese crecimiento, y fue allí que Milei lo cortó en seco. "Para hablar tonterías de un kirchnerista llamá a un kirchnerista, porque yo hablo con la ciencia".

Según el presidente, "Argentina se podía parecer a Alemania en 20 o 25 años. La Ley de Bases y el DNU implicaba entrar en ese sendero. Como la miserabilidad de la casta política no está dispuesta a resignar privilegios, terminaron desguazando la Ley. Y ahora van a querer ir contra el DNU porque está en la naturaleza de los políticos ladrones seguir robando". Y profundizó al repetir que "los políticos no quieren dejar de robar".

Fue allí que Milei marcó que "la mejora la estás viendo", a lo que Chiche le preguntó si eso era hoy. "Si, claro. La gente la está viendo. Te paso datos. Cuando asumimos, en la primera semana de diciembre, los precios crecían al 1% diario. Anualizado te da 3.700% de inflación. Si vos tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, anualizado te da 17.000%. Nos dejaron plantada una hiperinflación. Ahora bien, el IPC en la tercer semana corría al 30%, y terminó en 25%. O sea, hubo retracción de precios".

Inflación, precios, "dolarización" y economía

En un capítulo más dedicado al análisis de los precios, Javier Milei volvió a indicar que la inflación de hoy podría ser un "numerazo", algo que ya afirmó en otras oportunidades.

"Como consecuencia del programa de estabilización, al no generar emisión monetaria, no hubo convalidación de precios y estos no podían seguir creciendo a ese ritmo. La inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%... y la de ahora parece que está debajo del 15%, por lo que es un numerazo", marcó.

En este sentido, deslizó que "si vos a eso le vas a restar el arrastre estadístico, que dicen que es un 2,8%, y a eso le sumás la suba de prepagas y de tarifas que es de una vez para siempre y tienen que ver con las recomposiciones, en ese contexto al número que veas le tenés que restar como 5 puntos porcentuales. Y cuando pase eso vamos a estar hablando de una inflación de un dígito".

La inflación es el impuesto más regresivo de todos. La forma de hacer progresismo verdadero es tener una política monetaria sana que destruya la inflación. La inflación es el impuesto más regresivo de todos. La forma de hacer progresismo verdadero es tener una política monetaria sana que destruya la inflación.

Gelblung le consultó sobre el desmedido aumento de las prepagas, y la implicancia que esto tiene para los usuarios. Y en ese caso, Milei indicó que si los precios son demasiado altos, entonces "no lo convalidarán con demanda". "No podés falsear los precios. Si la economía funcionara llamando para apretar empresarios, el método Moreno o del kirchnerismo, no se puede. Deoclesiano le cortaba la cabeza al que aumentaba los precios, pero no funcionó. El control de precios no funciona, no se controla la inflación así. Es un fenómeno monetario", agregó.

Respecto a los precios, explicó que "cuando empezamos el gobierno, había gente que no creía que íbamos a hacer lo que estamos haciendo. Estamos sorprendiendo a todo el mundo, el propio FMI reconoce que no pasó jamás en la historia. Y una de las cosas que sucede es que los empresarios estuvieron poniendo precios a los bienes como si el dólar se fuera a unos $2.500. Entonces, cuando se encuentran con que no emitimos dinero ni convalidamos esa aberración, esos precios quedan desfasados. ¿Qué empezaron a hacer? Promociones. Entonces viene el 2x1, el 3x2... Eso es fijación no lineal de precios, porque según lo que comprás es el precio que pagás. Y eso no puede ser bien capturado por el índice de precios. Lo que hizo Caputo fue hablar con los empresarios y que sinceren los precios".

Milei también se dedicó a analizar el tema del dólar, y explicó que "desde que asumimos la masa monetaria sigue siendo la misma. Pero compramos 9 mil millones de dólares, aún cuando tuvimos que pagar varias cuestiones. Pero con el Bopreal y la política fiscal, sacamos tantos pesos de la calle, pero tenemos 9.500 millones de dólares de respaldo. El dólar es un activo financiero que te puede permitir anticipar lo que pase con los precios. El precio del dólar decayó más de 25%".

Cuando la consulta apuntó a la posibilidad de abrir el cepo cambiario, el presidente afirmó que "desde mi punto de vista las condiciones no están dadas para abrir hoy el cepo. No me queda claro si, al abrir hoy el cepo, no me llega una corrida. Prefiero esperar un poquito más y cuidarme en salud. De hecho hoy se conoció una nueva medida del Banco Central que bajó la tasa de interés, y eso significa que además habrá un 5% de crecimiento de la cantidad de dinero".

No voy a abrir el cepo hasta que no tenga la seguridad de que no me como un descalabro económico. No voy a abrir el cepo hasta que no tenga la seguridad de que no me como un descalabro económico.

"Nosotros creemos que cuando podamos terminar de limpiar el balance del Banco Central y podamos abrir, la economía empieza a recuperarse fuertemente", expresó Milei.

Al ser consultado sobre la dolarización, mostró algunas dudas y se alejó de la idea que expresó reiteradamente en campaña. "Siempre hablé de competencia de monedas, no de dolarización. Es la moneda que vos quieras, y siempre lo expliqué así. Si vos fueras una persona que se dedica al negocio petrolero, tu moneda probablemente sea el WTI. Si fueras una persona que trabaja en el campo, tu moneda sería el precio de la soja en Chicago. El modelo de la competencia de moneda es como si tuvieras una canasta de monedas, pero los ponderadores los elige la gente", indicó.

Tras la explicación, Gelblung le preguntó si ese modelo funcionaba en otros países, y volvió a generar el marcado enojo del presidente. "¿Qué me importa a mí? No me importa si hay países que hacen eso. Es una falacia ad populum que es una idea mía nomás. En esos términos, en 1813 había esclavitud en todo el mundo, entonces los que la abolieron eran unos locos, ¿no? Y sin embargo era una medida correcta", contraatacó.

Embed Chiche: pero ese modelo solo funciona en tu cabeza



Milei: FALACIA AD POPULUM pic.twitter.com/eawyhVxvqW — Marian Herrera (@marianherrrera) March 12, 2024

La polémica por los comedores

Al hablar del desabastecimiento de los comedores, el presidente señaló que los datos que circulan son falsos. "Si vos le preguntás a los que perdieron los curros... Nosotros estamos terminando con eso. Una de las cosas con las que terminamos es el tema de los intermediarios. La gente recibía un plan, y tenía una tarjeta donde cobra la plata, pero sucede que después tenían que verificar que habían hecho tareas como ir a las marchas, de trabajar nada. ¿Sabés qué hizo Pettovello? Que no tengan que certificar más. Eso implicó duplicar la asistencia que recibían, porque no tenían que dejar el peaje. Por eso se fueron a quejar".

Respecto al Registro Nacional de Comedores, Milei indicó que "la mitad de esos no existen, eran todos mentira. Otra cosa, cuando vas a los comedores te dicen que comen 500, y cuando vas son 50. Cuando te piden los bolsones de comida, te piden para determinada cantidad de gente. La ministra Pettovello pidió el DNI de las personas que recibían eso, y no se los querían dar. Por un lado te mentían en la cantidad".

Y te digo algo más cruel: cuando te cotizaban el bolso de comida, te ponían todo alimento premium. Cuando recibías el bolsón, si tirabas los fideos se deshacían en el agua. Y te digo algo más cruel: cuando te cotizaban el bolso de comida, te ponían todo alimento premium. Cuando recibías el bolsón, si tirabas los fideos se deshacían en el agua.

Para zanjar la cuestión, Milei afirmó que "están abastecidos los comedores. Estamos haciendo programas para que sean más eficientes y poderosos. Es un trabajo fenomenal el que estamos haciendo. Si no, con la situación que hay hoy, todo estaría dinamitado".