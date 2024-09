Javier Milei contra el kirchnerismo por el presupuesto 2025: "Ustedes suman con dificultad"

El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, le respondió sin micrófono y sin ser mostrado por la transmisión por cadena nacional, que solo enfocó a los oficialistas.

"Aunque yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez, igual pueden tomar nota que ahora empiezo", afirmó el Presidente.

En otro pasaje de su discurso transmitido en cadena nacional, Milei sostuvo que "gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones del Estado cuando todas esas áreas no deberían existir, ni hacer rutas que no conducen a ningún lado, ni viviendas hacinadas que nadie quiere, ni usar el GDE como decía el candidato (Sergio) Massa".

"Gestionar es desactivar la bomba que heredamos, haber echado 31 mil ñoquis del Estado, haber eliminado los piquetes y reducido el 71% los homicidios en Rosario", destacó el mandatario, y consideró que "gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad", agregó.

La presentación del presupuesto de Javier Milei

En un discurso transmitido por cadena nacional, el mandatario subrayó que el objetivo es "blindar" el equilibrio fiscal y adelantó que el proyecto oficial será "diametralmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados" y "el más radicalmente distinto de nuestra historia".

En un extenso repaso de sus nueve meses de gestión, Milei resaltó que 2024 será el "el primer año de superávit fiscal sin entrar en default en toda la historia argentina".

"Vaya si no será gestión", dijo y completó:

destacó el mandatario, entre otros puntos, por cadena nacional, y añadió que

También reiteró que vetará "todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal", al hacer referencia al rechazo del Poder Ejecutivo a la reforma jubilatoria que aumentaba los haberes previsionales.

"Todo gasto que sea creado y no explique de que partida presupuestaria existente va a salir, será vetado", insistió.

Sin dar detalles sobre el Presupuesto, anticipó que ese proyecto contempla que "sea cual fuera el escenario económico, el resultado fiscal estará siempre garantizado, no importa qué suceda con la economía".

"Nos hemos acostumbrado a usar el Estado como una niñera", dijo el mandatario en el Congreso y abogó por "reducir impuestos y el tamaño del Estado, que es la verdadera presión impositiva".

Por último, le pidió a los legisladores que definan "de qué lado de la historia quieren quedar".

"La decisión es suya, y será la ciudadanía la que los coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y su gente", expresó en el cierre del discurso.