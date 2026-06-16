Caso Loan, el juicio EN VIVO | Pidieron la detención de un psicólogo que no se presentó

A dos años de la desaparición de Loan Peña , este martes por la mañana comenzó el juicio oral y público que busca conocer qué ocurrió con el menor. Son 17 los acusados que están vinculados a uno de los casos más intrigantes de los últimos años.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes está integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Y se deberán presentar 186 testigos citados.

El grupo de acusados se divide en dos, con roles y responsabilidades diferentes. Por un lado se encuentran siete personas, que estuvieron en el almuerzo del 13 de junio en la casa de su abuela Catalina. Tras la sobremesa, el niño, otros menores y algunos mayores salieron a pasear a un naranjal cercano, y eso es lo último que se sabe de él.

loan La causa continúa caratulada como "sustracción y ocultamiento de un menor de edad".

Por otro lado se encuentra "la banda del hotel", un grupo de diez personas que se instaló en el hotel "Despertar del Iberá". Se presentaban como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy y, según la acusación, realizaron maniobras para influir sobre testigos y obstaculizar el avance de la investigación.

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Live Blog Post No se presentó a la audiencia y ordenaron su detención Federico Rossi Colombo, un psicólogo que intervino en los primeros meses de la investigación, debía presentarse en el inicio del juicio pero no apareció, por lo que pidieron su detención. Creen que habría influido en las declaraciones de menores durante la instrucción.