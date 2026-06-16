Caso Loan, el juicio EN VIVO | Pidieron la detención de un psicólogo que no se presentó

A dos años de la desaparición de Loan Peña, este martes por la mañana comenzó el juicio oral y público que busca conocer qué ocurrió con el menor. Son 17 los acusados que están vinculados a uno de los casos más intrigantes de los últimos años.
No se presentó a la audiencia y ordenaron su detención
Federico Rossi Colombo, un psicólogo que intervino en los primeros meses de la investigación, debía presentarse en el inicio del juicio pero no apareció, por lo que pidieron su detención.
Creen que habría influido en las declaraciones de menores durante la instrucción.
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