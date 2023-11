Juicio a la Corte Suprema: el Gobierno postergará el dictamen hasta después del balotaje

La decisión se da luego de que, este domingo en una entrevista que Sergio Massa le brindó a Luis Majul para La Nación+, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) esquivó toda vinculación con el juicio político a la Corte. Es más, el Ministro de Economía dio a entender que le pidió al oficialismo que frene el juicio durante el tramo final de la campaña. “Pedí que este tema no sea parte de la agenda de disputa ahora, que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”, afirmó.