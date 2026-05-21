Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: la contundente frase de Leopoldo Luque sobre Diego

Este jueves se lleva adelante una nueva jornada clave en el juicio por la muerte de Diego Maradona. En esta ocasión, el neurocirujano Leopoldo Luque declara por séptima vez, al tiempo que tres médicos de la Clínica Olivos prestarán testimonio acerca de la operación por el hematoma subdural.
Luque cuestionó el diagnóstico de la Junta Médica
El neurocirujano indicó que "no es correcto" el diagnóstico que elaboró la Junta Médica y que "no hay diagnóstico de insuficiencia cardíaca médica. Me puse a investigar porque no me cierra lo que pasó".
Por otro lado, pidió que se vuelva a ver la autopsia de Diego Maradona. Esta vez pidió permiso, ya que la última exposición lo hizo de manera espontánea y provocó el rechazo de Gianinna Maradona e hizo que luego aquella audiencia se suspendiera.
El neurocirujano resaltó el momento en el que uno de los peritos dijo que el diagnóstico era una "ascitis" y cargó contra Schiter.
"El doctor Schiter no fue veedor, participó. Llegó a una conclusión en medio de la autopsia y la declaró en una testimonial. Yo me tengo que defender a esto", expresó.
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