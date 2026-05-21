Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: la contundente frase de Leopoldo Luque sobre Diego

Este jueves se lleva adelante una nueva jornada clave en el juicio por la muerte de Diego Maradona. En esta ocasión, el neurocirujano Leopoldo Luque declara por séptima vez, al tiempo que tres médicos de la Clínica Olivos prestarán testimonio acerca de la operación por el hematoma subdural.

Entre los convocados se encuentran Fernando Villarejo , jefe de terapia intensiva de la clínica; Sebastián Nani, responsable del área de cardiología; y el neurocirujano Pablo Rubino, quien intervino quirúrgicamente al exjugador.

En esta ocasión se espera que los profesionales aporten detalles sobre el estado de salud dentro de su paso por la Clínica Olivos, así como también conocer las decisiones médicas adoptadas en aquel momento.

En particular, los jueces buscarán reconstruir cómo fue la evolución tras la operación y qué recomendaciones se dieron al momento del alta.

segundo juicio maradona

El martes había sido el turno de prestar declaración de Jana Maradona, el psicólogo Carlos Díaz y Luque volvió a prestar declaración ante el tribunal integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

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Live Blog Post Luque cuestionó el diagnóstico de la Junta Médica El neurocirujano indicó que "no es correcto" el diagnóstico que elaboró la Junta Médica y que "no hay diagnóstico de insuficiencia cardíaca médica. Me puse a investigar porque no me cierra lo que pasó". Por otro lado, pidió que se vuelva a ver la autopsia de Diego Maradona. Esta vez pidió permiso, ya que la última exposición lo hizo de manera espontánea y provocó el rechazo de Gianinna Maradona e hizo que luego aquella audiencia se suspendiera. El neurocirujano resaltó el momento en el que uno de los peritos dijo que el diagnóstico era una "ascitis" y cargó contra Schiter. "El doctor Schiter no fue veedor, participó. Llegó a una conclusión en medio de la autopsia y la declaró en una testimonial. Yo me tengo que defender a esto", expresó.

Live Blog Post "Los médicos que vienen a declarar están presionados" En su ampliación de la indagatoria, Leopoldo Luque sostuvo que los testigos profesionales que declaran en el juicio "están presionados por las partes. Tienen temor. Me doy cuenta". Por otro lado, habló sobre los médicos Fernando Villarejo y Sebastián Nani, quienes declararán este jueves también. "El doctor Villarejo le quitó el medicamento porque vio que la presión del paciente no se elevó. Y al doctor Nani le avisé cuánto tiempo le va a tomar estar ahí en la internación", dijo.

Live Blog Post El cuestionamiento de Luque a uno de los médicos que declaró El neurocirujano cuestionó duramente a Mario Schiter, el médico que atendió a Maradona durante su internación en Cuba. "Él dijo que nadie cortó la medicación de Maradona, dio a entender eso. Vamos a analizar sus dichos. La pregunta puntual era si en noviembre de 2020 había alguna medicación que obligara a medicar al paciente. La respuesta es no y lo voy a demostrar", sostuvo ante los magistrados. "La fiscalía incorpora médicos que hoy no están. Los estudios quedaron en Cuba o Uruguay y se perdieron, lastimosamente. Ese tipo de paciente en 2020 no era clasificado. Recién en 2021 le dan un nombre. En 2022 dicen que hay que tratarla y sale la primera guía internacional, que lo nombró Schiter al pasar, que a esos pacientes hay que tratarlos", explicó. "No tenía al paciente (por Maradona) en el patio de mi casa tratándolo, lo trataron especialistas y ninguno pidió medicación", remarcó.

Live Blog Post "A veces me equivoco, soy humano" En otro pasaje de su declaración, el profesional indicó que "a veces me equivoco, soy humano. Le pido perdón a Jana por lo que le dije. En absoluto creo que tenga un problema mental", sostuvo. "No tenemos un manejo global del paciente. Que me digan que le prohibí un estudio.... Yo siempre llevaba al paciente como médico y con amor. "Había que bancarlo", argegó sobre su trato con el exfutbolista.