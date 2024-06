La Cámara de Diputados debate una nueva ley de movilidad: ¿Cómo quedarían las jubilaciones?

En una jornada de debate tensa y con varios temas que no prosperaron, la Cámara baja busca establecer por ley una nueva ley de movilidad jubilatoria.

Expresamente, el titular de la bancada kirchnerista, Germán Martínez, y Nicolás Del Caño, del FIT, pidieron citar a la funcionaria. Para ello, se requerían 3/4 de los votos, que el bloque opositor no consiguió. Sin el apoyo del radicalismo, ni de Hacemos Coalición Federal, la votación resultó con 101 votos afirmativos, 116 negativos y 2 abstenciones.

Respecto del tratamiento sobre el reestablecimiento del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el financiamiento de las universidades nacionales, ocurrió una situación similar y estos temas quedaron afuera del temario de este martes. El bloque de la Unión Cívica Radical tampoco acompañó y pidió una sesión especial para darle tratamiento el miércoles 3 de julio.

Finalmente, la sesión de este martes quedó enfocada en la fórmula jubilatoria.

El debate sobre una nueva fórmula jubilatoria

La nueva fórmula de movilidad contó con varios dictámenes de comisión, pero Unión por la Patria (UxP) y los bloques dialoguistas buscaban acercar posiciones para lograr una mayoría.

Durante el debate sobre el proyecto de una nueva ley de movilidad jubilatoria, Julio Ovalle de La Libertad Avanza, pidió mantener la vigente en el DNU 274/2024 "para no alterar el equilibrio fiscal logrado y la baja de la inflación".

Por su parte, la diputada del PRO María Eugenia Vidal resaltó: “Nuestro dictamen establece por ley la fórmula del DNU. Da facultad al Gobierno para pagar el aumento del 8% de enero sin alterar la meta de déficit cero. Además, deroga las jubilaciones de privilegio para presidente y vice”.

Cómo quedarían las jubilaciones si se aprueba la nueva ley de movilidad

UxP proponía una recomposición del 30 por ciento por lo perdido entre diciembre del 2023 y febrero del 2024, teniendo en cuenta que la inflación en ese período fue de casi un 60 por ciento.

En ese lapso, los jubilados no recibieron ningún ajuste. Recién llegó en marzo por un decreto del Gobierno que dispuso incrementos mensuales en base al IPC (12 por ciento en marzo, liquidado en abril). Es decir, no alcanza en términos reales a la pérdida que sufrieron las jubilaciones.

ley omnibus diputados.jpg Unión por la Patria se plegó al a propuesta de los "dialoguistas".

Sin embargo, la propuesta del kirchnerismo no prosperó y se plegaron a la de los dialoguistas, que proponen una recomposición del 20,6 por ciento.

De conseguir luz verde en la Cámara baja y en el Senado, la jubilación mínima podría quedar en $285.000. En junio, los jubilados cobrarán un bono de refuerzo de 70.000 pesos, sumado al medio aguinaldo.

El Gobierno en contra de la iniciativa de modificar la fórmula de movilidad jubilatoria

El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que suma poder político en el equipo de Javier Milei y es su espada para negociar en el Congreso, reclamó a los sectores que impulsan la iniciativa, que digan de dónde saldrán los recursos para pagarlo.

“Cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio tendría que decir con toda claridad de dónde salen los fondos. Este Gobierno ha expresado con toda claridad que no tiene los fondos. Salvo que el kirchnerismo o el radicalismo exija que se emita dinero espurio, cosas que el Gobierno nacional no va a hacer, entonces plantean cosas que son declarativas”, afirmó Francos.

Javier milei Guillermo francos.jpg Guillermo Francos juró este lunes como jefe de Gabinete.

El ministro insistió en que “cuando no hay recursos, no se puede de una maner fácil decir auméntese tal cosa o auméntese tal otra”. A su vez, agregó: "Si al mismo tiempo reclaman porque se cortan gastos públicos y por otro lado se quiere incrementar ese gasto público, no veo la respuesta concreta que dé soluciones".

"Así como le dicen a la gente que hay que aumentar jubilaciones, subsidios, que le digan también de dónde van a salir los recursos para pagarlo", remarcó el jefe de Gabinete.