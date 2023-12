La diputada Lilia Lemoine hizo un descargo en redes por la agresión que recibió

Pero esto no quedó allí, sino que tras ser increpada e insultada, entre otras cosas, por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente, Javier Milei, según precisó la legisladora libertaria en sus redes, un hombre le arrebató y rompió el teléfono celular luego de que le pegaran un cachetazo, por lo que debió ser atendida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano.

El descargo de Lilia Lemoine

Si bien el suceso ocurrió en la previa a la Nochebuena, en las últimas horas la diputada usó sus redes sociales para mostrar fotos de cómo quedó su teléfono celular y relató la agresión respondiendo un tuit de C5N.

“Un tipo de más de 1,90 me arrebató el celular a la fuerza y, mientras ambos se daban a la fuga, partió al medio mi herramienta de trabajo. Tuvo mala suerte, ya que una testigo que llamó al 911 al ver el suceso lo vio cuando lo arrojó a un cantero y me ayudó a recuperar la parte que no se robó, que es justamente la que contiene las tarjetas de memoria interna y externa. Así que tendré acceso a las imágenes, así que, si no alcanza con las imágenes de las cámaras de la calle, están las mías. De modo que la policía los va a encontrar sí o sí”, escribió.

"La razón por la cual decidí filmarlos fue porque me amenazaban. Y ¿qué pensaron? que me iba a asustar y correr? No. Ellos corrieron, como todo cobarde que ejerce violencia y corre porque tiene MUY EN CLARO QUE LO QUE HACE ESTÁ MAL. Lo que hicieron fue lamentable...", continuó.

Por último, culpó a un sector por estar "enojados y dolidos" y aclaró que "voy a seguir caminando por la calle. Yo entiendo muy bien que pasamos una situación difícil y quienes no retuvieron el poder están enojados y dolidos, y si me quieren gritar, increparme o decirme lo que piensan estoy más que dispuesta a escucharlos porque sé que sienten miedo, pero violencia y amenazas no”.