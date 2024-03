La frase que Javier Milei le "copió" a Néstor Kirchner: qué dijo

“Lo que creo es que hubo una interpretación maliciosa del comunicado de la oficina de prensa del Presidente. Yo estoy acostumbrado a ver este tipos de notas”, afirmó.

“He visto una nota del periodista del Grupo Clarín, de Marcelo Bonelli, y exactamente miente toda la nota. Son todas mentiras. ¡No hay una frase que sea verdad!”, dijo.

Y aclaró: “Yo entiendo que el Grupo Clarín este muy enojado conmigo, debe ver peligrar algunos de sus negocios. O estarán nerviosos porque corté la pauta publicitaria. No es el único medio que está enojado conmigo por haberle cortado la plata. Hay algunos más agresivos y más explícitos, como C5N. Pero digo, bueno, está bien, son las reglas de juego”, advirtió.

Fue allí que muchos señalaron la coincidencia con el discurso de Néstor Kirchner, en aquella oportunidad que le preguntó a Clarín si estaba nervioso.

Javier Milei desmintió la pelea con Villarruel

El presidente aseguró este domingo que “no estamos peleados” con su vice, Victoria Villarruel, aunque reconoció que tienen “diferencias”.

En los últimos días, circuló el rumor de que el mandatario estaba distanciado de su compañera en la Presidencia luego de que esta convocara a sesionar en el Senado para tratar el DNU, que finalmente fue rechazado. “No estamos peleados. El video que hizo Victoria, después de lo que fue la votación, quedó claro”, dijo en LN+.

“Tenemos una excelente relación”, aseguro Milei, quien admitió que “no pensamos exactamente igual", aunque consideró que “nuestras diferencias son imperceptibles para la gente”.

"Nosotros tenemos una excelente relación. Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no. Ese es el trabajo de ella. Habrá hecho la evaluación de costo o beneficio", agregó.

“¿Quién soy yo para meterme en el trabajo de ella?”, preguntó. “El martes nos volvemos a juntar que tenemos reunión de Gabinete”, comentó.

Un palo a Riquelme

El presidente volvió a apuntar contra el mandatario de Boca, Juan Román Riquelme, al afirmar que su "mala gestión" está "llenado de alegrías a River", al tiempo que defendió nuevamente la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.

Milei se refirió a la medida cautelar contra las SAD e insistió con su idea: “Es inversión rápida. Nosotros tenemos un potencial enorme y eso sería una inversión rápida, muy fuerte y además permite ver cómo funciona la sociedad libre frente al caso colectivista. Es decir, básicamente, hay una cultura societaria arraigada en los clubes en un formato precámbrico, colectivista que romantiza la pobreza".

En esa línea, continuó: "No estoy diciendo que dejen de existir las sociedades que existen ahora, lo que digo es que dejen que exista la posibilidad de otro formato societario".

Ante esto, el jefe de Estado aprovechó para volver a cargar contra Riquelme: "Debería estudiar más el caso para dar nombres concretos. Pero están claros ciertos desmanejos que ocurren en algunos clubes, como uno que tiene una publicidad con determinados productos y después esos productos aparecen a la venta... Boca".

"La mala gestión de Riquelme lo están llenando de alegrías a River. De hecho, yo fui a votar a favor del candidato de (Mauricio) Macri (Andrés Ibarra)", cerró.