La oposición, unida por el crimen de Morena: "Esto no da para más"

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que "no hay palabras para tanto dolor" . "Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla", aseguró en Twitter.

Su rival en las PASO de la principal coalición opositora, Patricia Bullrich, se expresó en la misma sintonía y remarcó que "esto no da para más". "Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible", sentenció.