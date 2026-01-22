La reacción de Rolando Figueroa a favor del embajador de Francia y la defensa de Malvinas

El gobernador de Neuquén fue uno de los que felicitó la intervención del embajador Selecki en Francia, quien exigió que taparan un mapa que reconocía a las Malvinas como británicas.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales la reacción que tuvo el embajador argentino en Francia , ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional francesa. El diplomático se negó a comenzar su intervención al notar que un mapa que se encontraba detrás suyo reconocía a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido .

El embajador Ian Sielecki dijo "hay un pequeño problema, que es en realidad un gran problema. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas como si fueran parte del Reino Unido". Y aseguró que continuar con su disertación sin solicitar la modificación de ese detalle no menor "sería como legitimar una situación que constituye u na vulneración, una agresión a la soberanía y a la dignidad " del país.

Frente a esta rígida posición que tomó el diplomático, autoridades francesas tuvieron que tapar con un post-it las Islas así el argentino daba su presentación. Esta decisión fue celebrada por políticos de todos los colores, entre ellos el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa .

"MALVINAS ARGENTINAS, AHORA Y SIEMPRE. Felicito la postura firme del embajador argentino Ian Sielecki en la defensa de la soberanía nacional sobre nuestras Islas Malvinas. Es una causa irrenunciable que debemos sostener con convicción, en todo momento y en todo lugar", escribió el gobernador neuquino en su cuenta de X.

tuit rolo figueroa

Qué dijo el embajador tras la viralización de su intervención

Sielecki, embajador en Francia desde septiembre de 2024 y quien tene una relación de larga data con Emmanuel Macron, habló sobre este momento y destacó la figura y trabajo del presidente Javier Milei para recuperar las Malvinas.

"SON ARGENTINAS. Lo defendemos siempre y en todos lados", posteó este jueves por la mañana. Y sumó: "Al mandarme a Francia, @JMilei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo".

El embajador en Francia se negó a hablar ante un mapa que reconocía las Malvinas como parte del Reino Unido

"No puedo hablar libremente ante este mapa"

Ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional francesa fue que el embajador Sielecki se negó a brindar su intervención, debido a que en el planisferio que estaba a sus espaldas, en las Islas Malvinas figuraban entre paréntesis las siglas "R-U", en referencia al Reino Unido.

"Esto supone un gran problema, en distintos niveles, incluso jurídicos. Porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante este mapa", aseveró Sielecki. Y agregó: "Sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional".

En respuesta, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores intentó restarle importancia al episodio e incluso justificó la representación cartográfica ubicada a sus espaldas. "Señor embajador, Malvinas, entre paréntesis: sabemos que este territorio está en disputa. No hemos atribuido, como usted señala, [la soberanía] en este mapa", sostuvo.