La reacción del embajador argentino en Francia al ver un mapa con las Islas Malvinas como inglesas

En las últimas horas se viralizó en redes sociales la reacción que tuvo el embajador argentino en Francia, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional francesa. El diplomático se negó a comenzar su intervención al notar que un mapa que se encontraba detrás suyo reconocía a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido .

El embajador Ian Sielecki dijo "hay un pequeño problema, que es en realidad un gran problema. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas como si fueran parte del Reino Unido". Y aseguró que continuar con su disertación sin solicitar la modificación de ese detalle no menor "sería como legitimar una situación que constituye u na vulneración, una agresión a la soberanía y a la dignidad " del país.

El episodio se produjo mientras el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Bruno Fuchs, lo presentaba, antes incluso de que el diplomático argentino pronunciara su primera palabra en el recinto. En el planisferio, las Islas Malvinas aparecían a la altura de su silla y debajo, figuraban entre paréntesis las siglas "R-U" , en referencia al Reino Unido.

"Esto supone un gran problema, en distintos niveles, incluso jurídicos. Porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante este mapa", aseveró Sielecki. Y agregó: "Sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional".

En respuesta, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores intentó restarle importancia al episodio e incluso justificó la representación cartográfica ubicada a sus espaldas. "Señor embajador, Malvinas, entre paréntesis: sabemos que este territorio está en disputa. No hemos atribuido, como usted señala, [la soberanía] en este mapa", sostuvo.

Ante esta justificación, el embajador no dio el brazo a torcer. "Está señalado como Reino Unido. Ese es el punto", replicó, y explicó: "Es como si se invitara al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Lugansk o Crimea como si legítimamente formaran parte de Rusia. Estoy seguro de que mi colega ucraniano rechazaría eso de manera muy clara".

La situación se resolvió con un post-it colocado sobre las Islas en el mapa y Sielecki inició su intervención. Tras el altercado, el diplomático se volcó a sus redes sociales para ratificar su posición: "SON ARGENTINAS. Lo defendemos siempre y en todos lado".

Al mandarme a Francia, @JMilei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo. https://t.co/P3ynkCLfYU — Ian Sielecki (@IanArgentinoS) January 22, 2026

Quién es Ian Sielecki, el embajador que pidió tapar un mapa que marcaba a las Malvinas como británicas

Ian es hijo de Carlos "Calilo" Sielecki -uno de los hombres fuertes de Transportadora de Gas del Sur-; nieto de Manuel Sielecki -fundador del laboratorio Phoenix, que fue la base de la millonaria fortuna familiar-; y sobrino de Héctor Timerman -el canciller de Cristina Kirchner se casó con una tía de Ian-.

En sus épocas de estudiante le tomó el gusto al debate y participó en varias competencias de esa materia, una disciplina que en Europa es mucho más popular que en Argentina.

Llegó a desempeñarse como presidente de la Asociación de Estudiantes Euro-Latinoamericanos de Sciences Po y fue subcampeón nacional de debate de la competencia organizada por la Asociación de Debate Francesa en abril de 2024, frente a altos mandos de la Asamblea Nacional.

Sielecki se desempeña como embajador argentino en Francia desde septiembre de 2024, cuando presentó sus cartas credenciales ante Emmanuel Macron.

El diplomático y el presidente francés tienen una relación de larga data, ya que el argentino trabajó en la primera campaña electoral de Macron en 2016/2017.