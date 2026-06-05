Las 10 motos más vendidas del mercado y cuánto cuesta la más comprada

A diferencia del mercado automotor, el número de ventas de motocicletas creció notoriamente en lo que va de 2026. Aquí te presentamos a las 10 más vendidas .

El mercado de ventas de motos creció notoriamente en 2026. Cuáles son las 10 más vendidas en lo que va del 2026 , según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Las 10 motos más vendidas del mercado entre enero y abril de 2026 son los siguientes modelos:

Honda Wave 110S: 28.692 unidades patentadas. Este modelo -cuyo precio se ubica en el orden de los 3 millones de pesos - se consolidó como el vehículo más exitoso del mercado argentino de motos .

- se consolidó como el más exitoso del mercado argentino de . Gilera Smash: 26.663 unidades acumuladas entre enero y abril.

Keller KN110-8: 24.946 unidades patentadas.

Motomel B110: 20.005 unidades patentadas.

Corven Energy 110: 17.464 unidades patentadas.

Mondial LD 110 Max: 11.570 unidades patentadas.

Motomel S2 150: 6.620 unidades patentadas.

Zanella ZB 110: 6.257 unidades patentadas.

Motomel CX 150: 5.154 unidades patentadas.

Honda GLH 150: 4.980 unidades patentadas.

La fuerte competencia entre las principales marcas de motos: así les fue a cada una en 2026

En un informe publicado por la ACARA, se consigna que, en mayo de 2026, Honda siguió liderando el mercado de la venta de motos con 11.908 unidades, seguida por Gilera con 8.108. La que recuperó el tercer puesto es Keller, con 8.046, dejando en el cuarto escalón a Motomel, con 7.747, en un duelo entre ambas marcas que promete más capítulos por esa posición. Corven se mantiene en la quinta posición, con 6.276 - en marzo había desplazado a Zanella fuera del top five-.

honda-wave-FSEY3MHF4ZESNLIZCSPGV2XW5M Entre enero y abril de 2026, el mercado de venta de motos en la Argentina lo lideró la Honda Wave 110S, con 28.692 unidades patentadas.

El crecimiento del mercado de venta de motos en la Argentina se contrapone claramente al del mercado automotor, puesto que el número de autos patentados durante mayo de 2026 ascendió a 41.921 unidades, lo que representó una baja del 25,6% interanual, puesto que en mayo de 2025 se habían registrado 56.319 unidades. En los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades, cifra que representó un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 273.819 vehículos.

Al respecto, Sebastián Beato -titular de ACARA- comentó que "el mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva".