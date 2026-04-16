Las fotos del antes y después del departamento de Manuel Adorni que investiga la Justicia

El jefe de Gabinete sufrió un revés judicial al conocerse imágenes de una remodelación que hubo en su departamento. Investigan quién lo hizo y el valor de reventa.

El departamento ubicado en la calle Miró al 500 fue vendido a un precio declarado de US$230 mil.

La causa en la que se investiga al jefe de Gobierno, Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito incorporó nuevas pruebas en la investigación. Su departamento del barrio porteño de Caballito fue completamente renovado y se busca conocer si ya estaba refaccionado o "a estrenar" cuando concretó la operación.

El departamento ubicado en la calle Miró al 500 fue vendido a un precio declarado de US$230 mil y el foco del fiscal Gerardo Pollicita está en conocer quién pagó las costosas refacciones y si los montos declarados coinciden con la realidad.

El mismo fue adquirido por Adorni a dos jubiladas , Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, por 230.000 dólares , apenas seis meses después de que ellas lo compraran por 200.000. Lo llamativo para los investigadores es que el funcionario solo pagó un adelanto de 30.000 dólares y mantiene una deuda hipotecaria con las mujeres por el resto.

En las últimas horas se incorporaron a la causa fotografías del "antes y después" de la vivienda, las cuales exponen una remodelación total realizada entre mayo y noviembre de 2025. Según las fuentes, la propiedad pasó de un estado de desorden y deterioro a una estética moderna y contemporánea.

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Cuánto costaron las reformas del departamento que investiga la Justicia

Las reformas se realizaron en diversos espacios del departamento adquirido por Manuel Adorni. Desde el cambio de piso en algunos sectores a la modificación de la disposición de los ambientes. Por lo que, vendieron el inmueble prácticamente nuevo a US$230.000, solamente 30 mil dólares más de lo que lo habían comprado.

El fiscal Pollicita busca precisar cuánto costaron esas reformas, quién las pagó y si existe respaldo documental que permita justificar el valor final de venta. En ese marco, fue citado a declarar Matías Tabar, contratista de la firma Grupo AA, quien deberá presentar presupuestos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y comprobantes vinculados a la remodelación, según publicó Infobae.

Otro de los citados a declarar serán los dueños de la inmobiliaria que intervinieron en la operación y el ex dueño de una propiedad en el country Indio Cuá, otro de los inmuebles de la familia Adorni bajo la lupa de la Justicia.

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Los cambios en el departamento incluyeron la renovación completa de la cocina con electrodomésticos de acero inoxidable y muebles de madera clara, el cambio de cerramientos, y la actualización de dos baños donde se instalaron mamparas de cristal y grifería de primera calidad.

También se destaca la colocación de nuevos pisos de madera y un sistema de iluminación empotrada en todo el inmueble.

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Qué se sabe sobre la compra del departamento de Caballito

En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que cada jubilada se convirtió en acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la operación. De esta compraventa, el jefe de Gabinete sólo pagó 30.000.

La oportunidad inmobiliaria, según la versión que aportó bajo juramento la primera acreedora en testificar, llegó de parte de Pablo Feijoo, señalado como amigo de Adorni.

Ante las sospechas de inconsistencias financieras, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti y las cuatro acreedoras involucradas en sus operaciones inmobiliarias.