Las perlitas de una sesión caliente en la Cámara de Diputados

La diputada Myriam Bregman aseguró que "no se trata de una impugnación personal, si no de una postura política". "Esta por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador...", agregó. En ese momento la interrumpieron los silbidos de la una parte de la sala y hasta recibió un grito de "¡a laburar!". "Silben lo que quieran, no me voy a callar, sépanlo desde ahora", apuntó.