Ley Ómnibus: uno por uno, los cambios que aceptó el Gobierno

La fórmula de movilidad jubilatoria, la potencial privatización de YPF, la reducción de los derechos de exportación para las economías regionales y muchos otros puntos también fueron analizados, y a muchos de ellos se les dio luz verde. En contrapartida, también hubo aspectos donde el Gobierno no dio el brazo a torcer, sobre todo aquellos relacionados a la Justicia, la Educación, Ciencia y Salud.

Uno por uno, los puntos que cambiarán en la Ley Ómnibus

Declaración de emergencia. En principio, se acorta el plazo al menos a la mitad. Ya no serán dos años y posibilidad de prorrogar otros dos, sino que será uno con una potencial prórroga de otro más. Y no solo eso: Defensa Social y Sanitaria ya no serán consideradas emergencias. Aún resta definir quién dará el aval, puesto que el oficialismo planteó que debe ser del Ejecutivo, y la oposición solicitó que sea el Congreso.

Retenciones. Se mantiene el 33% de las retenciones a la soja, pero se reduce a cero los derechos de exportación a las economías regionales, que en el proyecto original se elevaban al 15%. Además, no se podrán aumentar.

Privatizaciones. Si bien se mantiene el paquete de empresas públicas sujetas a privatización, se eliminará de la nómina a YPF, que de esta forma continuará siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal. Y no queda ahí: se aumenta el corte de Bioetanol y Biodiesel y, según trascendió, se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. Además de YPF, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal quieren impedir que se privaticen el Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica. Por último, se acordó que ante cualquier privatización, el Gobierno debe enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso.

2011 - Estatizacion YPF.png La privatización de YPF, uno de los puntos que la oposición logró torcer en la Ley Ómnibus.

Fórmula de movilidad jubilatoria. La suspensión de la ley vigente sin un reemplazo como pretendía el menú quedó fuera del menú. Quedaron en pie dos opciones. La primera es introducir una nueva fórmula de movilidad indexada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que los haberes se actualicen según la inflación del mes anterior. La otra opción es directamente retirar el artículo sobre la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y postergar la discusión para más adelante, en una ley separada.

Fondos de Garantías de Sustentabilidad. A partir del cambio, el Poder Ejecutivo debe tener un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado para liquidar estos activos.

Eliminación de algunos puntos. Se pidió anular la derogación de la Ley de Azúcar, y sacar también el apartado relativo a Bienes Personales. En todo caso, se planteó que esto último forme parte de la discusión del proyecto de Ganancias.

Reforma electoral. Se deja de lado la propuesta de uninominalidad de circunscripción cuya aplicación gravemente la representación de los partidos más chicos en la Cámara de Diputados. Se mantiene el sistema actual.

¿Cómo sigue el tratamiento en la Cámara de Diputados?

Ahora, el debate en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales continuará el lunes o martes.

Se espera que, una vez obtenida la firma del dictamen, se realice una convocatoria al recinto para que sesionen el jueves 25, un día después del paro y movilización del movimiento obrero y los movimientos sociales.

Allí, finalmente, terminará de confirmarse si el Gobierno obtiene su primer gran "triunfo", aún cuando parte de la oposición asegura que lograron darle el brazo a torcer en aspectos sensibles de la Ley de Bases.