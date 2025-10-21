Llega el frío en plena primavera: advierten por lluvias, nieve y bajas temperaturas

Alertan sobre el ingreso de un frente frío que impactará en gran parte del país. Se anticipa un notable descenso térmico.

Tras varios días de temperaturas relativamente altas e inestabilidad frecuente, se anticipa un descenso progresivo y generalizado de las temperaturas.

La inestabilidad es sin duda una característica persistente en esta primavera , donde a un mes de su inicio, gran parte del país registra condiciones varios fenómenos que se extenderán por varios días. A ello se suma ahora la advertencia sobre un marcado ingreso de aire frío a Argentina. Qué zonas estarán afectadas.

Tras varios días de temperaturas relativamente altas e inestabilidad frecuente, se anticipa un descenso progresivo y generalizado de las temperaturas .

Según el sitio especializado Meteored, el fin de semana será escenario del ingreso de un frente frío . Además, se prevé que, entre el domingo 26 y el lunes 27 de octubre, este aire frío vaya avanzando progresivamente sobre el centro y norte de Argentina, con nuevas precipitaciones aisladas y un notable descenso térmico para comenzar la próxima semana en el país .

Durante el sábado, las lluvias y tormentas continuarán su avance por el noroeste y el noreste argentino, en tanto que se estabilizarán las condiciones sobre la parte central del país.

alerta tormenta

Asimismo, se precisó que en la Patagonia comenzará a instalarse una masa de aire significativamente fría, con lluvias, vientos y además nevadas aisladas en todo el corredor oeste cordillerano.

Frente de lluvias y tormentas fuertes: qué zonas estarán afectadas

Meteored indicó que este frente frío comenzará a dar sus primeros indicios durante este miércoles, día en el cual podrían esperarse algunos chaparrones o tormentas muy localizadas sobre San Luis, Córdoba, Santa Fe, norte y este de Buenos Aires, y Capital Federal.

mapa frente frío

El jueves, llegará un aire frío proveniente desde la Patagonia que volverá a incrementar la inestabilidad en distintos sectores del centro y norte de la Argentina, en donde para ese entonces predominarán temperaturas bastante cálidas.

El viernes se prevé una jornada muy inestable en las provincias centrales, con frecuentes tormentas desde Mendoza y San Luis hacia la zona del centro y sur de Córdoba, norte de La Pampa, y centro y sur de Buenos Aires.

Para el jueves, en la región central del país, se incrementa la chance de que estas tormentas puedan presentar características fuertes o puntualmente severas.

Para el viernes, este sistema de tormentas avanzaría al norte, incrementando el riesgo sobre el norte de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, norte de Buenos Aires y Capital Federal, Entre Ríos y parte de Corrientes.

Alerta por fuertes tormentas, granizo y vientos intensos: qué provincias estarán afectadas

Según precisó el SMN, se anticipan tormentas fuertes con posible caída de granizo, además de la presencia del viento zonda. ¿Qué zonas estarán afectadas?

Por un lado, rige para este martes 21 de octubre una alerta de nivel amarillo. La nueva advertencia del organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. La advertencia alcanzará a zonas del centro, sur y oeste de Buenos Aires; el sur de Córdoba; el este y norte de La Pampa; y la franja central de San Luis.

LLUVIAS.jpg

El SMN detalló que se espera que las tormentas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan durante el día jueves 23 de octubre", se indicó.

El jueves 23 de octubre, el alerta regirá para el sur de Córdoba, el este de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Además, se espera un alerta amarillo por tormentas en el noreste de Santiago del Estero y la mayoría del territorio de Chaco.