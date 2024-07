Llega un peso pesado al Gobierno: se viene la firma de Federico Sturzenegger

En este sentido, es coherente la designación de Sturzenegger teniendo en cuenta que fue el autor material del mega DNU y la Ley Bases, los dos proyectos que ya comenzaron con ese proceso de desregulación.

El Gobierno relativizó el golpe económico

Por otro lado, tras la reacción negativa del mercado a los recientes anuncios del Gobierno que postergaron medidas cambiarias y sobre el Impuesto País, y que derivaron en la suba del blue, Francos buscó minimizar esa turbulencia y dijo que el rumbo de la gestión libertaria "no va a cambiar".

"El Gobierno no ha cambiado su posición, ha sido muy claro en los ejes centrales que ha tenido para salir de una situación de emergencia económica cuando asumió el 10 de diciembre. En ese momento estábamos al borde del precipicio, el Gobierno tomó medidas para salir de esa situación, siguió con esa política y ha habido un cambio de una enorme significación", señaló el funcionario.

Y agregó: "La masa monetaria no se ha incrementado, no se ha emitido, no se ha endeudado, entonces no hay una situación como para generar ese estado de ánimo inestable en los mercados".

guillermo francos Guillermo Francos aseguró que no habrá una nueva devaluación. ¿Qué dijo sobre los dólares?

"El Gobierno no va a cambiar lo que viene haciendo, va a continuar aplicando esta política hasta conseguir estabilizar todas las variables macro y ahora, a partir de la sanción de estas leyes que estamos debatiendo hace seis meses, las pondremos en vigencia para tener mayor crecimiento de la actividad económica", siguió.

Sobre la aprobada Ley de Bases, dijo que "el Presidente está detrás de esa reglamentación porque de ahí va a venir una parte significativa e importante de la actividad económica del país".

Por último, se refirió a la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, prevista para el lunes próximo, antes del Día de la Independencia.

"Por supuesto que hay algunos (gobernadores) que no van a estar, nosotros lamentamos mucho que no se comprenda en algunos sectores de la oposición más recalcitrante que no ven la necesidad que expresa el pueblo. Para nosotros es una fecha importante porque es el día que los argentinos celebramos la independencia y con este pacto simbólico queremos dar vuelta la página de los fracasos, y empezar una etapa diferente de crecimiento y cambio", sostuvo.