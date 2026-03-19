Los 12 desaparecidos identificados en el excentro clandestino La Perla: quiénes eran y dónde fueron secuestrados

Se conoció la identidad de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina. La historia detrás de ellos.

Un conmovedor momento se vivió en Córdoba el miércoles al mediodía , al conocerse la de identidad de doce desaparecidos en el centro clandestino de detención La Perla . El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y el secretario de Derechos Humanos, Trata y Género, Miguel Ceballos brindaron una conferencia de prensa brindaron los detalles.

Junto al Equipo Argentino de Antropología Forense, se dieron a conocer los nombres de las personas que resultaron identificadas en las fosas comunes, quienes fueron secuestrada en la dictadura militar que vivió Argentina hace 50 años. La Justicia notificó hace una semana a las familias que hace cinco décadas buscan a esas personas.

"Tenemos la esperanza de recolectar nuevas muestras y poder realizar más identificaciones ", explicó el juez en diálogo con El Doce TV. A su vez, afirmó que cree que todavía no llegaron a los "sectores centrales" de enterramiento.

Fue así, que tuvo gran impacto la confirmación de los nombres de las personas que fueron identificadas. Se trata de: Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza, Carlos Alberto D’Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Tissera. A pedido de una de las familias, uno de los nombres no fue difundido públicamente.

centro de detencion la perla cordoba

Quiénes son los 12 desaparecidos identificados y dónde fueron secuestrados

Las historias detrás de los nombres reflejan perfiles diversos: estudiantes, obreros, profesionales, padres y madres de familia. Muchos de ellos fueron secuestrados en sus casas o en la calle entre 1976 y 1977, y varios habían sido vistos por sobrevivientes en centros clandestinos como La Perla y Campo de la Ribera.

Carlos Alberto D'Ambra, nació en Alta Gracia. Era profesor de educación física y tenía 23 años. Fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de Córdoba. Según testimonios, fue visto en los centros clandestinos Campo de la Ribera y La Perla.

Carlos Alberto D'Ambra

Ramiro Sergio Bustillo nació en San Rafael, Mendoza. Era obrero, estaba casado y tenía dos hijos. Además, estudiaba Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la calle, en la ciudad de Córdoba. Tenía 27 años.

Ramiro Sergio Bustillo

José Nicolás Brizuela era oriundo de Deán Funes, Córdoba. Se había recibido de abogado y trabajaba en la empresa EPEC -Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.-. Participaba políticamente en el Partido Comunista y fue secuestrado el 25 de octubre de 1977 en su casa, en el barrio Residencial América. Tenía 50 años.

jose nicolas brizuela

Raúl Oscar Ceballos Cantón era cordobés, estudiante de Ingeniería y trabajador de FIAT Materfer, militaba en Montoneros. Tenía 23 años cuando fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su domicilio del barrio Altamira, en la capital provincial.

Raúl Oscar Ceballos Cantón

Adriana María Carranza y Cecilia María Carranza eran hermanas mellizas. Ambas tenían 18 años y eran estudiantes universitarias: una cursaba Ciencias de la Comunicación y la otra Ciencias de la Educación. Fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en una pensión del barrio General Paz. El EAAF logró determinar que el resto óseo hallado pertenece a una de ellas, pero no pudo precisar a cuál.

Adriana y Cecilia Carranza

Alejandro Jorge Monjeau nació en Mar del Plata y estudiaba arquitectura en La Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la vía pública, en el barrio Alberdi de Córdoba. Tenía 21 años y también habría sido visto en La Perla.

Alejandro Jorge Monjeau

Mario Alberto Nívoli era de Ucacha, Córdoba. Ingeniero químico, estaba casado y tenía dos hijos. Fue secuestrado el 14 de febrero de 1977 en su domicilio. Tenía 28 años. Testimonios lo ubican en los centros clandestinos La Ribera y La Perla. Comenzó su militancia política en la Juventud Universitaria Peronista (J.U.P.) - Montoneros.

Mario Alberto Nívoli

Elsa Mónica O’Kelly Pardo nació en Córdoba y estudiaba arquitectura. Fue secuestrada el 21 de abril de 1976 en su casa del barrio San Vicente. Tenía 18 años. Era integrante del Centro de Voluntarios para la Minoridad junto a su novio, con quien actuaba en el Cuerpo de Voluntarios de Casa Cuna.

Elsa Mónica O’Kelly Pardo

Oscar Omar Reyes había nacido en Banfield, Buenos Aires. Trabajaba en FIAT y militaba en el Partido Comunista. Fue secuestrado en la vía pública el 18 de octubre de 1977. Ese mismo día fue capturado Ramiro Bustillo, de 27 años, también militante del Partido Comunista, bajo órdenes del entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

Oscar Omar Reyes

Eduardo Jorge Valverde Suárez era mendocino, abogado, casado y con dos hijos. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. Tenía 36 años. En su etapa de estudiante fue delegado de la Federación Universitaria de Córdoba (F.U.C.) y de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Al recibirse, se dedicó a la defensa de presos políticos y fue fundador de la Agrupación de Abogados en Córdoba (ADA).

Eduardo Jorge Valverde Suárez

Sergio Julio Tissera nació en La Para, Córdoba. Trabajaba como encargado de personal y material en la compañía eléctrica "SADE". Estaba casado y tenía dos hijos. Fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su casa del barrio San Martín, en la capital provincial. Tenía 32 años.